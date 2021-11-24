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    Шрамы на лице и лишний вес. Фанатов ужаснул внешний вид Тома Круза

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    Том Круз - Шрамы на лице и лишний вес. Фанатов ужаснул внешний вид Тома Круза
    Том Круз

    Фанаты тут же начали писать о серьезных проблемах актера

    Поклонники творчества Тома Круза бьют тревогу в Сети из-за внешнего вида своего любимца. После того как актер впервые появился на баскетбольном матче с опухшим лицом, многие уже тогда заметили, что выглядит он странно.

    Недавно газета The Sun опубликовала новые снимки со съемок «Миссии». На них Круз предстал в еще более непрезентабельном виде, чем раньше. Лицо актера, казалось, стало еще более одутловатым, кроме этого, на нем появились шрамы от операций.

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    Шрамы на лице и лишний вес. Фанатов ужаснул внешний вид Тома Круза
    Шрамы на лице и лишний вес. Фанатов ужаснул внешний вид Тома Круза
    Шрамы на лице и лишний вес. Фанатов ужаснул внешний вид Тома Круза
    Шрамы на лице и лишний вес. Фанатов ужаснул внешний вид Тома Круза
    Шрамы на лице и лишний вес. Фанатов ужаснул внешний вид Тома Круза

    В Сети тут же начали писать о серьезных проблемах актера. Некоторые даже уверяли, что у Круза может быть опасная болезнь, которую он скрывает.

    Не так давно в прессе ходили слухи о том, что у актера коронавирус. Именно по этой причине, по предварительной информации, и были на время прекращены съемки очередной части.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 58-летний Том Круз соблазнил актрису вдвое моложе его.

    По информации газеты The Sun, голливудский актер встречается с коллегой по фильму «Миссия невыполнима 7», британской актрисой Хейли Этвелл.

    «Том и Хейли поладили с самого первого дня. Карантин сблизил их еще больше и они стали неразлучны. Сначала они встречались после работы и она уже успела побывать в его лондонской квартире. Кажется, они счастливы», — рассказал анонимный инсайдер в комментарии газете. Актер и его предполагаемая 38-летняя возлюбленная действительно проводят много времени вместе, например, последние несколько недель они были заняты на съемках очередной части картины «Миссия невыполнима», которые проходили в Риме, Венеции и Лондоне.

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    Теги: знаменитости актер
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    Шрамы на лице и лишний вес. Фанатов ужаснул внешний вид Тома Круза