Жена нардепа Лещенко отдохнула в Одессе



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Анастасия Топольская

Анастасия Топольская призналась, что часто скучает по Одессе

Супруга народного депутата Сергея Лещенко, диджейка Анастасия Топольская поделилась снимками с отдыха. Как оказалось, последние дни июля девушка провела в Одессе.

В одном из постов в соцсети, Анастасия отметила, что всегда очень скучает по Одессе и рассказала, что влюбилась в этот город в далеком 2011 году. Именно тогда, Топольская отмечала свой день рождения в Южной Пальмире.

Отдых популярная dj совместила с выступлением в одном из ночных клубов города.