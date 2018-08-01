Жена нардепа Лещенко отдохнула в Одессе
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Анастасия Топольская
Анастасия Топольская призналась, что часто скучает по Одессе
Супруга народного депутата Сергея Лещенко, диджейка Анастасия Топольская поделилась снимками с отдыха. Как оказалось, последние дни июля девушка провела в Одессе.
В одном из постов в соцсети, Анастасия отметила, что всегда очень скучает по Одессе и рассказала, что влюбилась в этот город в далеком 2011 году. Именно тогда, Топольская отмечала свой день рождения в Южной Пальмире.
Отдых популярная dj совместила с выступлением в одном из ночных клубов города.