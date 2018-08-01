Гастроли дали о себе знать: Светлану Лободу не узнала собственная дочь



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Светлана Лобода

Малышка Тильда расплакалась, когда увидела маму спустя неделю разлуки

В мае артистка стала во второй раз мамой, но долго в декретном отпуске не сидела: музыкальные премии, фестивали, гастроли… Последние пару недель Светлана Лобода и вовсе была нарасхват: сначала фестиваль «Жара» в Баку, а потом еще один фестиваль, но уже в России.

« На мне очень большая ответственность: моя семья, мои родные, мои бабушки. Я давно взяла на себя ответственность за них и теперь не могу себе позволить долго не работать, - писала пару дней назад Светлана на своей странице в Facebook. - В результате я переехала в Лос-Анджелес в марте, в начале восьмого месяца беременности. Продолжала записывать треки, снимать фотосессии и свое документальное кино, о котором расскажу чуть позже. Организовала для Евы (старшая дочь, ей 7 лет. – Авт.) возможность заниматься пилатесом, ходить на художественную гимнастику. Также играть на рояле и учить язык. Хочу, чтобы она росла разносторонне развитой девочкой. Для меня было важно провести это время со старшим ребенком. Если бы я так и не смогла улететь за границу, работала бы до самых родов, то это была бы уже нездоровая гонка».

При этом, Лобода отмечает, что не любит уезжать от детей, особенно от новорожденной Тильды, которая находится на грудном вскармливании.

«Сейчас много способов сохранять молоко и передавать на большие расстояния. Мы выстраиваем график таким образом, чтобы каждые два дня я могла быть с дочкой», - рассказала Лобода.

Тем не менее, общаясь с поклонниками в соцсетях, Светлана рассказала, как ее встретила Тильда, когда она недавно вернулась из поездки.

«Я вчера приехала домой, а она увидела меня и начала плакать, потому что мамы не было неделю дома, и она меня не узнала. Я была в ужасе. Мне понадобилось 15 минут времени, чтобы дать ей понять, что "это я, твоя мамочка, просто у меня много работы», - призналась она, упомянув, что дома все зовут малышку Тилей.

Ну а совсем скоро Лобода снова уедет. Певица анонсировала в соцсети гастроли в Германии.

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Джерело: Комсомольска Правда в Украине