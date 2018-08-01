Грустный блондин: Поклонники показали, как Винник выглядел в детстве
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Розсилка
Олег Винник
Снимком фанаты поделились на официальной странице артиста в соцсети
Вчера украинский артист Олег Винник отпраздновал юбилей. Ему исполнилось 45 лет.
По случаю дня рождения звезды, его преданные поклонники разместили в Facebook трогательное черно-белое изображение артиста.
На архивном снимке Винник еще совсем маленький. Он облачен в брюки, белую рубашку и жилетку с вышивкой. Фанаты Винника заметили, что у него на фото грустные глаза.
Олег Винник
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