Грустный блондин: Поклонники показали, как Винник выглядел в детстве



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Олег Винник

Снимком фанаты поделились на официальной странице артиста в соцсети

Вчера украинский артист Олег Винник отпраздновал юбилей. Ему исполнилось 45 лет.

По случаю дня рождения звезды, его преданные поклонники разместили в Facebook трогательное черно-белое изображение артиста.

На архивном снимке Винник еще совсем маленький. Он облачен в брюки, белую рубашку и жилетку с вышивкой. Фанаты Винника заметили, что у него на фото грустные глаза.

Олег Винник

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