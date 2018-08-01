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    Шоу-биз

    Грустный блондин: Поклонники показали, как Винник выглядел в детстве

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    Олег Винник - Грустный блондин: Поклонники показали, как Винник выглядел в детстве
    Олег Винник

    Снимком фанаты поделились на официальной странице артиста в соцсети

    Вчера украинский артист Олег Винник отпраздновал юбилей. Ему исполнилось 45 лет.

    По случаю дня рождения звезды, его преданные поклонники разместили в Facebook трогательное черно-белое изображение артиста.

    На архивном снимке Винник еще совсем маленький. Он облачен в брюки, белую рубашку и жилетку с вышивкой. Фанаты Винника заметили, что у него на фото грустные глаза. 

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    Олег Винник

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