Олег Винник признался, что готов покорять не только музыкальный олимп, но и Говерлу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Винник

Спорт и музыка для артиста главные вещи в жизни

По словам популярного украинского исполнителя Олега Винника, которому вчера исполнилось 45 лет, в его команде спортом занимаются все.

«Бывает, бегаем вместе, собирается иногда 5-6 человек. В спортзал ходят еще мои водители, а когда в горы поднимаемся, то собирается вообще много людей. Между прочим, хотим как-то подняться на Говерлу», - заявил Винник.

Также стало известно, что персональный тренер артиста ездит с ним даже на гастроли. Так, в каждом городе тренер находит удобные для певца зал или площадку на свежем воздухе и продумывает программу занятий.

Но а результатами и спортивными достижениями Винник часто хвастается в соцсети.

Кроме того, певец поделился с журналистами программы «Зірковий шлях», как сбросить лишние килограммы.

«Первое – это ежедневные тренировки, ну, а второе – нужно закрыть рот (смеется) и меньше кушать».