  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Олег Винник признался, что готов покорять не только музыкальный олимп, но и Говерлу

    • Розсилка
    Олег Винник - Олег Винник признался, что готов покорять не только музыкальный олимп, но и Говерлу
    Олег Винник

    Спорт и музыка для артиста главные вещи в жизни

    По словам популярного украинского исполнителя Олега Винника, которому вчера исполнилось 45 лет,  в его команде спортом занимаются все.

     «Бывает, бегаем вместе, собирается иногда 5-6 человек. В спортзал ходят еще мои водители, а когда в горы поднимаемся, то собирается вообще много людей. Между прочим, хотим как-то подняться на Говерлу», - заявил Винник.

    Также стало известно, что персональный тренер артиста ездит с ним даже на гастроли. Так, в каждом городе тренер находит удобные для певца зал или площадку на свежем воздухе и продумывает программу занятий.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    Олег Винник признался, что готов покорять не только музыкальный олимп, но и Говерлу
    Олег Винник признался, что готов покорять не только музыкальный олимп, но и Говерлу
    Олег Винник признался, что готов покорять не только музыкальный олимп, но и Говерлу
    Олег Винник признался, что готов покорять не только музыкальный олимп, но и Говерлу
    Олег Винник признался, что готов покорять не только музыкальный олимп, но и Говерлу
    Олег Винник признался, что готов покорять не только музыкальный олимп, но и Говерлу
    Олег Винник признался, что готов покорять не только музыкальный олимп, но и Говерлу
    Олег Винник признался, что готов покорять не только музыкальный олимп, но и Говерлу
    Олег Винник признался, что готов покорять не только музыкальный олимп, но и Говерлу
    Олег Винник признался, что готов покорять не только музыкальный олимп, но и Говерлу
    Олег Винник признался, что готов покорять не только музыкальный олимп, но и Говерлу
    Олег Винник признался, что готов покорять не только музыкальный олимп, но и Говерлу
    Олег Винник признался, что готов покорять не только музыкальный олимп, но и Говерлу
    Олег Винник признался, что готов покорять не только музыкальный олимп, но и Говерлу

    Но а результатами и спортивными достижениями Винник часто хвастается в соцсети.

    Кроме того, певец поделился  с журналистами программы «Зірковий шлях», как сбросить лишние килограммы. 

    «Первое – это ежедневные тренировки, ну, а второе – нужно закрыть рот (смеется) и меньше кушать».

    Читайте також
    образ жизни Украинская музыка Олег Винник здоровый образ жизни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ