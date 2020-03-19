Жена одиозного Медведчука рассказала, что думает о коронавирусе



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instagram.com/oksana.marchenko.official

Телезвезда сравнила коронавирус с эпидемией агрессии, неряшливости и невежества

Пандемия коронавируса стала темой номер один для каждого из нас. Болезнь уже коснулась звезд шоу-бизнеса. Так, о наболевшем высказалась и Оксана Марченко.

Ведущая рассказала историю о том, как детстве отец заставлял ее убирать на улице возле дома — заботиться об окружающем пространстве и людях, которые им пользуются. Оксана Марченко убеждена, что именно это стоит воспитывать в детях.

«Когда я была маленькой, папа всегда поручал нам с сестрой убирать улицу. Это была дорога на добрый десяток частных домов, по которой ездили машины, ходили соседи и их гости, играли дети, гуляли собаки... И вот очередной раз, вздымая клубы пыли вениками, мы спросили папу, а почему все время общую улицу мели только мы, ведь ею пользуется много людей! На что папа, помогавший нам собирать мусор в мешки, сказал: «Вы же тоже ею пользуетесь, и этого достаточно, чтобы убирать за собой. А почему этого не делают другие — не ваша забота». Прошло много лет, и первое, чему я научила своих детей — убирать за собой, уважать труд других людей, быть вежливыми и благодарить. Дети нас не слышат, дети на нас смотрят. Слова «пожалуйста», «спасибо», «извините» были в десятке первых, даже плохо выговариваемых, но понятных. Но там, где все горбаты, стройность становится уродством», — написала Оксана Марченко в Instagram.

instagram.com/oksana.marchenko.official

Телезвезда сравнила коронавирус с эпидемией агрессии, неряшливости и невежества. Именно они распространились в обществе настолько глобально, что уничтожают все вокруг.

«Все без исключения люди хотят чистоты, вежливости, отзывчивости, милосердия и добра, но не учат этому своих детей. Именно поэтому грязные улицы и подъезды, бранная речь, ненависть друг к другу, пьянство, невежество стали эпидемией, которая пострашнее коронавируса. Думаю, именно от этого вымирают целые народы, потому что забывают о духовном здоровье своих детей. Ведь убирать грязь не стыдно, стыдно — жить в грязи», — считает Оксана Марченко.