Брэд Питт закрутил интрижку с молоденькой актрисой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Частная жизнь 56-летнего голливудского красавчика Брэда Питта с момента его расставания с Анджелиной Джоли находится под пристальным наблюдением фанатов

Актеру не удалось сохранить втайне интрижку с 30-летней звездой сериала «Задержка в развитии»

Западные таблоиды сообщают, что знаменитый голливудский актер Брэд Питт и актриса Алия Шокат Актеры ходят на свидания с сентября 2019 года. Однако в последнее время их встречи участились. Более того, окружение Питта утверждает, что никто даже близко не представляет, насколько Брэд и Алия близки. Тем не менее, на публике они делают вид, что между ними просто очень хорошие отношения.

Питт считает Шокат самой интересной женщиной, которую он когда-либо встречал в Лос-Анджелесе. Однако пока его устраивает флирт. Опыт неудачных отношений делает его сдержанным.

«Он действительно влюблен в нее. Но не хочет торопить события. Вы не представляете, сколько времени они проводят вместе!» - цитирует инсайдера The U.S. Sun.

Такие новости огорчают поклонников Дженнифер Энистон. Многие надеялись, что Брэд и звезда «Друзей» вновь сойдутся после их теплой встречи на SAG Awards. Бывшие супруги даже ходили на несколько свиданий, но Питт считает, что Алия все же ему больше близка по духу.

Напомним, все больше звезд Голливуда сообщают о положительных тестах на коронавирус. Одним из первых был Том Хэнкс со своей супругой, которых, кстати, уже выписали из больницы. Недавно о заболевании сообщил актер Идрис Эльба, после коронавирус обнаружили у актера Кристофера Хивью, известного по сериалу «Игра престолов». Также опасный вирус подхватила украинская «девушка Бонда» Ольга Куриленко.