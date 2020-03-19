Съемки нового эпизода «Друзей» тоже отложили из-за коронавируса



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Съемки перенесли на май 2020-го

От комментариев Warner Bros. и HBO Max отказались

Съемки нового эпизода, в котором сервис HBO Max собирался объединить весь основной состав сериала «Друзья», отложили из-за вспышки коронавируса Covid-19 и связанных с ней ограничительных мер. Об этом сообщает Variety.

Производственный процесс должен был начаться на следующей неделе, но теперь его перенесли - пока до мая 2020-го. По первоначальному плану в мае эпизод уже должен был выйти.

О том, что мы вновь увидим любимых актеров вместе на одной площадке спустя 25 лет после премьеры «Друзей», стало известно в начале февраля 2020-го. На экраны вернутся все звезды сериала - Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэтью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс). За участие в съемках актеры получат по $2,5 миллиона.

«Друзья» - американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Сериал выходил в эфир в 1994 - 2004 годах. Проект был признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и получил шесть премий «Эмми» и один «Золотой глобус».

Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года. Последний эпизод в США посмотрели 52,5 миллиона зрителей. Позже сериал нашел новых поклонников, когда вышел на Netflix.

Напомним, все больше звезд Голливуда сообщают о положительных тестах на коронавирус. Одним из первых был Том Хэнкс со своей супругой, которых, кстати, уже выписали из больницы. Недавно о заболевании сообщил актер Идрис Эльба, после коронавирус обнаружили у актера Кристофера Хивью, известного по сериалу «Игра престолов». Также опасный вирус подхватила украинская «девушка Бонда» Ольга Куриленко.