Стало известно, кого не будет в новом сезоне «Танцев со звездами»

Продюсер устно уже утвердил нескольких знаменитостей для участия в следующем сезоне

Продюсер «Танцев со звездами» Владимир Завадюк не планирует приглашать для участия в новом сезоне шоу знаменитостей, который уже принимали участие в проекте. Об этом он рассказал в интервью ведущей бэкстейджа шоу Миле Еремеевой, видео опубликовано 30 ноября на YouTube-канале проекта.

«Мы долго над этим думали, но мне кажется, новая история всегда интереснее. Потому что а зачем? Ты уже это видел, а они уже это чувствовали. Для них существуют новые проекты и новые вызовы, а это шоу существует для новых звезд. Мы приложим все усилия, чтобы в следующем году суперзвезд было больше», – заявил Завадюк.

Он подчеркнул, что устно уже утвердил нескольких знаменитостей для участия в следующем сезоне, но не стал называть их имена.

Напомним, победителем последнего сезона стал украинский актер Артур Логай, который выступал в паре с хореографом Анной Карелиной. Второе место заняли украинский танцор Дмитрий Дикусар и саблистка Ольга Харлан, а украинский актер Константин Войтенко и его партнерша Роксоляна Маланчук оказались на третьем месте.

Ранее сообщалось, что солистка группы Kazka встретила утро со своим партнером по шоу «Танцы со звездами».

Популярная украинская певица, солистка группы Kazka Александра Зарицкая в Instagram Stories опубликовала видеофрагменты со съемок своего нового клипа.

В нескольких роликах (на одном из которых выставлено время – пять утра), 29-летняя Зарицкая показывает своего бывшего партнера по шоу «Танцы со звездами» танцора Юрия Мешкова. Судя по кадрам, он тоже принял участие в съемках.