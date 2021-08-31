Журналисты показали, как выглядит огромный особняк Повалий на Борщаговке (видео)

Огромный дом соединен между собой открытым коридором с арками

Известная украинская певица Таисия Повалий является собственницей огромного трехэтажного дома, который расположен на Петропавловской Борщаговке. Она любит сюда возвращаться после долгих гастролей.

Артистка превратила усадьбу мамы Нины Даниловны в роскошный коттедж, разделенный на два крыла. Об этом сообщается в программе «Викриття» на телеканале Live.

После капитального ремонта и перепланировки дом изменился до неузнаваемости. Он стал в несколько раз больше и имеет три этажа.

У Повалий и ее мамы есть собственное крыло и отдельный вход – это помогает им избежать конфликтов на бытовом уровне.

Огромный дом соединен между собой открытым коридором с арками. Сама певица признается, что креативная идея с коридором пришла ей в голову после поездки в Грецию.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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