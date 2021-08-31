  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Журналисты показали, как выглядит огромный особняк Повалий на Борщаговке (видео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Известная украинская певица Таисия Повалий - Журналисты показали, как выглядит огромный особняк Повалий на Борщаговке (видео)
    Известная украинская певица Таисия Повалий

    Огромный дом соединен между собой открытым коридором с арками

    Известная украинская певица Таисия Повалий является собственницей огромного трехэтажного дома, который расположен на Петропавловской Борщаговке. Она любит сюда возвращаться после долгих гастролей.

    Артистка превратила усадьбу мамы Нины Даниловны в роскошный коттедж, разделенный на два крыла. Об этом сообщается в программе «Викриття» на телеканале Live.

    После капитального ремонта и перепланировки дом изменился до неузнаваемости. Он стал в несколько раз больше и имеет три этажа.

    У Повалий и ее мамы есть собственное крыло и отдельный вход – это помогает им избежать конфликтов на бытовом уровне.

    Огромный дом соединен между собой открытым коридором с арками. Сама певица признается, что креативная идея с коридором пришла ей в голову после поездки в Грецию.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

    Читайте также: Визит Зеленского в США. Первая леди поразила стильным луком в национальных цветах (фото)

    .

    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес Таисия Повалий
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Журналисты показали, как выглядит огромный особняк Повалий на Борщаговке (видео)