Злата Огневич прокомментировала уход из шоу «Танцы со звездами»



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Злата Огневич и Дмитрий Жук

Судьи сочли певицу слишком зажатой и раскритиковали за отсутствие эмоций на паркете

Во время второго эфира шоу «Танцы со звездами» паркет покинули сразу две пары. Слава Каминская и Игорь Кузьменко дисквалифицированы за то, что не танцевали две недели подряд - певица повредила спину во время тренировок. А решением судьей из шоу выбила Злата Огневич и Дмитрий Жук, которых называли фаворитами. Да и сама певица говорила, что настроена на победу. Но с прошлого эфира вердикт судей не изменился: не хватило эмоций.

«У Златы есть проблема с эмоциями. Они у нее всегда одинаковые. Еще она боится раскрыться и придерживает меня», - говорил партнер певицы Дмитрий Жук.

После зрительского голосования в зоне риска оказались три пары: Денис Беринчик и Екатерина Белявская, Злата Огневичи Дима Жук, Николай Тищенко и NANA. Жюри пришлось выбирать между Беринчиком и Огневич и они сделали ставку на боксера.

В интернете ведутся горячие споры о том, что Огневич и Жук вылетели не справедливо, поскольку станцевали лучше многих пар, которые остались в проекте.

Сама певица обратилась к поклонникам на своей странице в Intagramи поблагодарила их за поддержку.

«Друзья, я приветствую всех и каждого и благодарю за вашу любовь, за слова поддержки, за то, что голосовали и отправляли смс. Я вас очень прошу, не расстраивайтесь, жизнь после шоу продолжается. Я благодарна моему невероятному, красивому, талантливому, харизматичному партнеру Дмитрию Жуку за то, что он открыл что-то новое во мне, открыл что-то новое в себе, - сказала Злата в видеообращении к поклонникам».

Джерело: Комсомольска Правда в Украине