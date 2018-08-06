Злата Огневич выйдет на паркет шоу «Танцы со звездами»



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Злата Огневич

Популярная украинская певица согласилась принять участие в танцевальном шоу

О своем решении украинская артистка Злата Огневич сообщила соцсети и опубликовала оригинальное видео в стиле карнавала в Рио-де-Жанейро.

По сценарию видеоролика, к Злате Огневич домой приходит мужчина и лично передает #танціззіркамиchallenge. Поэтому в начале видео удивленная и взволнованная Злата рассказывает подругам-танцовщицам об участии в шоу.

Стоит отметить, что Злата Огневич передала эстафету украинской телеведущей Лесе Никитюк. Согласиться ли она принять участие в шоу, мы узнаем совсем скоро.

Напомним, что в проекте согласились принять участие: Слава из группы «НеАнгелы», грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин. актер Павел Вишняков и подопечная продюсерского центра Mozgi молодая певица Michelle Andrade и украинский ресторатор Николай Тищенко.