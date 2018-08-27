Злата Огневич призналась, чем планирует удивить судей шоу «Танцы со звездами»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Злата Огневич

Вчера, стартовал новый сезон танцевального проекта

Среди 14 пар, которые вышли на главный паркет страны, зрители увидели певицу Злату Огневич и танцора Дмитрия Жука. В чувственном модерне звезда продемонстрировала свою грацию и нежность.

В интервью откровенном интервью сайту «1+1» украинская певица рассказала, что не первый день увлекается танцами – балетом, вакингом, вогом, хаусом и денс-холлом. Но даже не ожидала, что когда-нибудь станет участницей «Танцев со звездами». Теперь она готова показывать свои танцевальные умения и поражать зрителей новыми образами.

«Хочу быть разной – смешной, лирической, драматической, обольстительной. Я отношусь к шоу как к игре. Хочу подарить людям приятные эмоции. А там посмотрим. Это колесо фортуны. Ты можешь танцевать, петь лучше всех, а победит тот, кто нравится», – говорит Злата.

Ну а первый танец Златы Огневич с Дмитрией Жуком на главном паркете Украины читатели Scotch могут оценить прямо сейчас.

Читайте также: Стало известно, кто не вышел на паркет «Танцев со звездами»