Злата Огневич призналась, чем планирует удивить судей шоу «Танцы со звездами»
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Розсилка
Вчера, стартовал новый сезон танцевального проекта
Среди 14 пар, которые вышли на главный паркет страны, зрители увидели певицу Злату Огневич и танцора Дмитрия Жука. В чувственном модерне звезда продемонстрировала свою грацию и нежность.
В интервью откровенном интервью сайту «1+1» украинская певица рассказала, что не первый день увлекается танцами – балетом, вакингом, вогом, хаусом и денс-холлом. Но даже не ожидала, что когда-нибудь станет участницей «Танцев со звездами». Теперь она готова показывать свои танцевальные умения и поражать зрителей новыми образами.
«Хочу быть разной – смешной, лирической, драматической, обольстительной. Я отношусь к шоу как к игре. Хочу подарить людям приятные эмоции. А там посмотрим. Это колесо фортуны. Ты можешь танцевать, петь лучше всех, а победит тот, кто нравится», – говорит Злата.
Ну а первый танец Златы Огневич с Дмитрией Жуком на главном паркете Украины читатели Scotch могут оценить прямо сейчас.
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