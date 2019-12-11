Бисексуальная супермодель Кара Делевинь рассталась со своей любовницей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

О романе Кары и Эшли стало известно летом 2018 года, когда папарацци поймали их в Лондоне во время поцелуя

Поклонники распереживались, но оказалось, что грустные новости от имени Кары написали хакеры

В понедельник на странице одной из самых узнаваемых моделей современности Кары Делевинь в Twitter появились сообщения: «Мы с Эшли расстались. Кажется, мне больше не нравятся женщины».

Подписчики Кары взбудоражились от таких новостей и поверили в то, что актриса ушла от Эшли Бенсон. Поклонники оставили Делевинь много слов поддержки и засыпали вопросами. Но позже выяснилось, что на странице модели похозяйничали злоумышленники, которые взломали ее аккаунт.

\

Через некоторое время Кара вернула контроль над учетной записью и удалила все хакерские сообщения. Скорее всего, между ней и Эшли все по-прежнему в порядке.