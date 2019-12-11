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    Жизнь

    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь рассталась со своей любовницей

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    <p>О романе Кары и Эшли стало известно летом 2018 года, когда папарацци поймали их в Лондоне во время поцелуя</p> <div></div> - Бисексуальная супермодель Кара Делевинь рассталась со своей любовницей

    О романе Кары и Эшли стало известно летом 2018 года, когда папарацци поймали их в Лондоне во время поцелуя

    Поклонники распереживались, но оказалось, что грустные новости от имени Кары написали хакеры

    В понедельник на странице одной из самых узнаваемых моделей современности Кары Делевинь в Twitter появились сообщения: «Мы с Эшли расстались. Кажется, мне больше не нравятся женщины».

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    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь рассталась со своей любовницей
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь рассталась со своей любовницей
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь рассталась со своей любовницей
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь рассталась со своей любовницей
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь рассталась со своей любовницей
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь рассталась со своей любовницей
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь рассталась со своей любовницей
    Бисексуальная супермодель Кара Делевинь рассталась со своей любовницей

    Подписчики Кары взбудоражились от таких новостей и поверили в то, что актриса ушла от Эшли Бенсон. Поклонники оставили Делевинь много слов поддержки и засыпали вопросами. Но позже выяснилось, что на странице модели похозяйничали злоумышленники, которые взломали ее аккаунт.

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    Через некоторое время Кара вернула контроль над учетной записью и удалила все хакерские сообщения. Скорее всего, между ней и Эшли все по-прежнему в порядке.

     

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