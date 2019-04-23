Киану Ривз показал байк из фильма «Матрица: Перезагрузка»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Модный глянец опубликовал видеоинтервью с актером, где он рассказал о своей коллекции мотоциклов

Голливудский актер Киану Ривз стал героем издания GQ, которое у себя на ютуб-канале разместило видеоинтервью с артистом. В нем он рассказал о своей внушительной коллекции байков, компании ARCH и мотоцикле, который создал для него один из его бизнес-партнеров.

В ролике Ривз поведал, когда впервые ему удалось сесть за мотоцикл и в каких лентах он рассекал на байках. Среди последних оказались картины «Цепная реакция» и «Мой личный штат Айдахо».

Героем ролика стал и легендарный байк марки Ducati 998, на котором лихо гоняла Кэрри-Энн Мосс в «Матрице: Перезагрузка». Он хранится в ангаре фирмы ARCH.

В ролике Ривз продемонстрировал и пилотный образец новой модели ARCH Metod 143. Киану также признался, что мечтает погонять на таких марках мотоциклов, как Vincent Black Shadow (1955 года), Brough Superior (1927 года) и современном байке класса GP.