Четвертая жена Николаса Кейджа требует отступные за аннулирование брака



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Николас Кейдж и его экс-супруга

В конце марта общественность с удивлением узнала, что Николас Кейдж женился в четвертый раз и тут же, спустя всего несколько дней, развелся

По данным западных СМИ, 55-летний актер был пьян, когда узаконил отношения со своей молодой возлюбленной Эрикой Койке. И хотя избранница звезды якобы не настаивала на свадьбе, после просьбы Кейджа аннулировать брак она потребовала у него выплатить ей отступные за развод.

Еще в марте издание TMZ поделилось с читателями сообщением, что Николас Кейдж, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сочетался браком с Эрикой Койке, заявив при этом, что «она заберет все его деньги». Кажется, опасения звезды были верны, потому что вчера портал получил документы, поданные Койке в суд. Её не волнует, что они с актером были женаты всего четыре дня. По словам Эрики, из-за долгих отношений с Кейджем она потеряла возможность карьерного роста, а также понесла репутационные потери, и теперь намерена добиться денежной компенсации. На какую сумму рассчитывает бывшая супруга актёра, неизвестно.

Койке также заявила, что ни о каком мошенничестве не может идти речи, так как спустя всего две недели после просьбы Кейджа об аннулировании брака он просил её начать их отношения с чистого листа. Однако и сама Эрика считает, что она не годятся для брака и должны развестись. И тот факт, что Николас, по его же словам, «действовал импульсивно и не понимал последствий своих действий», никак не отменяет того, что он обязан выплатить ей денежную компенсацию.

Джерело: popcornnews