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    Звезда «Крепостной» призналась, сколько зарабатывает за один день

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    Актриса Наталья Денисенко - Звезда «Крепостной» призналась, сколько зарабатывает за один день
    Актриса Наталья Денисенко
    instagram.com/natalka_denisenko/

    Звезда рассказала о своем заработке

    Популярная украинская актриса Наталья Денисенко в программе «Звездый путь» призналась, что за один съемочный день может заработать примерно 500 долларов.

    В то же время она не слишком довольна такой суммой. По словам актрисы, такие же деньги она может заработать на рекламе в инстаграме.

    «Сейчас очень много украиноязычных проектов. Конечно, мы сбрасываем цену, потому что прокат этих проектов только на украинских каналах. Поэтому примерно 500-600 долларов за съемочный день. Но съемочный день может быть 12 часов и в холоде, голоде. Это не просто так. А в инстаграме ты эти деньги можешь заработать за два часа, сделав серию сториз», – рассказала Наталья

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    Звезда «Крепостной» призналась, сколько зарабатывает за один день
    Звезда «Крепостной» призналась, сколько зарабатывает за один день
    Звезда «Крепостной» призналась, сколько зарабатывает за один день
    Звезда «Крепостной» призналась, сколько зарабатывает за один день
    Звезда «Крепостной» призналась, сколько зарабатывает за один день
    Звезда «Крепостной» призналась, сколько зарабатывает за один день
    Звезда «Крепостной» призналась, сколько зарабатывает за один день
    instagram.com/natalka_denisenko/

    Ранее солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами».

    Артистка призналась, что ее первая цель – чтобы партнеру Юрию Мешкову было легче делать поддержки с ней.

    «На прошлом эфире я делала перформанс ради людей, которые стесняются даже летом быть в майках», – заявила она.

    Со своей стороны, хореограф признался, что Саша ему нравится, а Зарицкая заинтриговала, что Юра – мужчина ее мечты

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Звезда «Крепостной» призналась, сколько зарабатывает за один день