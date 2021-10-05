Звезда «Крепостной» призналась, сколько зарабатывает за один день

Звезда рассказала о своем заработке

Популярная украинская актриса Наталья Денисенко в программе «Звездый путь» призналась, что за один съемочный день может заработать примерно 500 долларов.

В то же время она не слишком довольна такой суммой. По словам актрисы, такие же деньги она может заработать на рекламе в инстаграме.

«Сейчас очень много украиноязычных проектов. Конечно, мы сбрасываем цену, потому что прокат этих проектов только на украинских каналах. Поэтому примерно 500-600 долларов за съемочный день. Но съемочный день может быть 12 часов и в холоде, голоде. Это не просто так. А в инстаграме ты эти деньги можешь заработать за два часа, сделав серию сториз», – рассказала Наталья

Ранее солистка группы «Kazka» призналась, сколько сбросила на «Танцах со звездами».

Артистка призналась, что ее первая цель – чтобы партнеру Юрию Мешкову было легче делать поддержки с ней.

«На прошлом эфире я делала перформанс ради людей, которые стесняются даже летом быть в майках», – заявила она.

Со своей стороны, хореограф признался, что Саша ему нравится, а Зарицкая заинтриговала, что Юра – мужчина ее мечты

.