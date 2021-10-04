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    Молодым девушкам на зависть. 52-летняя модель снялась топлес для обложки Vogue

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    Датская супермодель Хелена Кристенсен - Молодым девушкам на зависть. 52-летняя модель снялась топлес для обложки Vogue
    Датская супермодель Хелена Кристенсен
    instagram.com/helenachristensen/

    Звезда приняла участие в откровенной фотосессии

    Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) приняла участие в новой откровенной фотосессии для обложки скандинавской версии модного журнала Vogue и взволновала поклонников. Соответствующая серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

    52-летняя знаменитость снялась в нескольких образах. Так, на первом фото она позирует в полосатом свитере, без штанов, держа в руках собаку, а на втором — стоит возле стены с картинами в кружевном боди. Кристенсен также запечатлели топлес в брюках кораллового цвета: на снимке она прикрывает обнаженную грудь рукой.

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    Молодым девушкам на зависть. 52-летняя модель снялась топлес для обложки Vogue
    Молодым девушкам на зависть. 52-летняя модель снялась топлес для обложки Vogue
    Молодым девушкам на зависть. 52-летняя модель снялась топлес для обложки Vogue
    Молодым девушкам на зависть. 52-летняя модель снялась топлес для обложки Vogue
    Молодым девушкам на зависть. 52-летняя модель снялась топлес для обложки Vogue
    Молодым девушкам на зависть. 52-летняя модель снялась топлес для обложки Vogue
    Молодым девушкам на зависть. 52-летняя модель снялась топлес для обложки Vogue
    Молодым девушкам на зависть. 52-летняя модель снялась топлес для обложки Vogue
    Молодым девушкам на зависть. 52-летняя модель снялась топлес для обложки Vogue
    instagram.com/helenachristensen/

    Публикация набрала больше 37 тысяч лайков. Автором съемки выступил скандинавский фотограф Хенрик Булоу (Henrik Bülow), который неоднократно сотрудничал с изданиями Vogue, Elle, iD и другими.

    Поклонники оценили внешний вид супермодели в комментариях. «Ты очень красивая», «Просто вау! Сногсшибательная», «Вау, как волшебно! Ты безумно красивый человек», «Влюбилась в каждый кадр», «Твоя красота неподвластна времени», — восхищались они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что доктор Комаровский рассказал, что мешает украинцам вести нормальную интимную жизнь.

    Так, в рубрику «Запитай у Комаровського» поступил вполне конкретный вопрос: «Мой муж смотрит телевизор до двух часов ночи. Как это влияет на здоровье спящего ребенка?». Кандидат медицинских наук объяснил, что телевизор не представляет опасности для детей, если они сами не говорят родителям: «Я не могу заснуть».

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Молодым девушкам на зависть. 52-летняя модель снялась топлес для обложки Vogue