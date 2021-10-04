Жена Виктора Павлика в купальнике похвасталась идеальной фигурой (фото)

Девушка показалась в волнах моря

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова часто держит в курсе своей жизни поклонников.

Вот и на этот раз знаменитость поделилась, что они с мужем и трехмесячным сыном планируют улететь на отдых за границу. Эту информацию Репяхова сопроводила своей фотографией, на которой позирует в черном купальнике в море. Фото было сделано в Турции.

«Уже послезавтра мы летим в Турцию. Втроем. Кто летал с детьми до года, сильно это страшно? Хотя у нас опыт путешествий по Украине огромный, все равно переживаю», — призналась молодая мама.

instagram.com/repyahovakate/

Фолловеры поддержали Екатерину и отметили, что все не так страшно, как кажется, а тем более, когда опыт путешествий, хоть и в рамках страны, есть.

Ранее «Скотч» сообщал, что доктор Комаровский рассказал, что мешает украинцам вести нормальную интимную жизнь.

Так, в рубрику «Запитай у Комаровського» поступил вполне конкретный вопрос: «Мой муж смотрит телевизор до двух часов ночи. Как это влияет на здоровье спящего ребенка?». Кандидат медицинских наук объяснил, что телевизор не представляет опасности для детей, если они сами не говорят родителям: «Я не могу заснуть».

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