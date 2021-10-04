Разорвал корсет прямо на сцене. Орландо Блум спас Кэти Перри в экстремальной ситуации (видео)

Артистка не могла дышать

Кэти Перри и Орландо Блум неожиданно для себя стали участниками происшествия, которое помогло продемонстрировать искренность чувств влюбленных.

Так, во время выступления Кэти Перри на мероприятии Variety's Power of Women случился инцидент. Певица не могла дышать из-за неисправности корсета и показала это жестом. 44-летний актер поспешил на сцену, чтобы спасти любимую. Видео с события, которое снял очевидец, тут же попало в сеть.

На нем хорошо видно, как известная исполнительница позвала голливудского актера и по совместительству своего возлюбленного мужа на сцену. Кэти была одета как всегда эффектно. Ее образ составили пышное платье бледно-сиреневого цвета, изысканные аксессуары, яркий макияж и роскошная укладка. Несмотря на то что со стороны платье казалось свободным, оно было сшито с тугим корсетом. Таким образом, оно не давало звезде дышать. Но когда любимый мужчина расстегнул его, все стало на свои места, и Кэти спокойно исполнила свою песню. Перри объявила в микрофон: «Теперь я могу дышать!». Он бросился на свое место, а поп-звезда подытожила: «Мой герой».

Ранее «Скотч» сообщал, что «мама» Верки Сердючки впервые показала мужчину, которого обожает.

Звезда поразила фанатов сменой имиджа. Знаменитость редко выкладывает фотографии не в образе мамы Андрея Данилко, поэтому подписчики завалили ее комплиментами.

Однако, больше всего фанов заинтересовал парень, который сделал селфи и неоднозначная подпись под ним. За сходство с артисткой его назвали сыном, которого она до этого не показывала. Некоторые даже приписали паре романтическую связь.