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    Звезда «Крепостной» вместе с сыном угодили в больницу

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    Актриса Наталка Денисенко вместе с сыном - Звезда «Крепостной» вместе с сыном угодили в больницу
    Актриса Наталка Денисенко вместе с сыном
    instagram.com/natalka_denisenko/

    Мальчик подхватил вирус

    Популярная украинская актриса Наталка Денисенко в своем Инстаграме сообщила, что попала в больницу со своим четырехлетним сыном Андрюшей.

    По словам звезды, мальчик подхватил ротавирус, из-за которого у него несколько дней держалась температура около 40°C. Ребенка положили под капельницу.

    Также артистка решила поделиться с подписочницами-мамами информацией о симптомах и лечении. Денисенко отметила, что сын с сентября не ходит в детсад, поэтому, скорее всего, вирус он подхватил на детской площадке. А началось все с «нежелания есть и тошноты с рвотой».

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    Звезда «Крепостной» вместе с сыном угодили в больницу
    Звезда «Крепостной» вместе с сыном угодили в больницу
    Звезда «Крепостной» вместе с сыном угодили в больницу
    Звезда «Крепостной» вместе с сыном угодили в больницу
    Звезда «Крепостной» вместе с сыном угодили в больницу
    Звезда «Крепостной» вместе с сыном угодили в больницу
    Звезда «Крепостной» вместе с сыном угодили в больницу
    instagram.com/natalka_denisenko/

    «Потом жидкий стул, затем повышение температуры под 40. Когда на второй день ему стало хуже, мы вызвали скорую из частной клиники и они на месте сделали ряд экспресс анализов и они четко показали, что это ротавирус. Какие сложности? При ротавирусе нужно много пить (как и при любом вирусе, что бы «вымыть» его из организма), и наш Андрюшка очень классно всегда переносил вирусы, потому что пил компот и воду бутылками, с удовольствием. Но ротавирус - это такая «кишечная инфекция» которая повреждает слизистую кишечника, и когда малыш вырвал ту напитую жидкость, то просто отказался много пить, ведь для него много пить = тошнить и рвать. Особенно отказывался пить соленую воду с электролитами, которая помогает бороться с обезвоживанием организма», – рассказала знаменитость.

    Ранее украинская певица рассказала, почему не разрешает сыну есть мясо и рыбу.

    Знаменитая украинская певица Katya Chilly в интервью каналу Live, призналась, что ни она, ни ее сын не едят мясо, рыбу, яйца и дрожжевые продукты.

    «Я обожаю готовить. Могу приготовить абсолютно все. Единственное, что мы не употребляем, – мясо, рыба, яйца. Дрожжи, химия – у нас этого в доме нет», – призналась певица.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    Звезда «Крепостной» вместе с сыном угодили в больницу