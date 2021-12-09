Звезда «Крепостной» вместе с сыном угодили в больницу

Мальчик подхватил вирус

Популярная украинская актриса Наталка Денисенко в своем Инстаграме сообщила, что попала в больницу со своим четырехлетним сыном Андрюшей.

По словам звезды, мальчик подхватил ротавирус, из-за которого у него несколько дней держалась температура около 40°C. Ребенка положили под капельницу.

Также артистка решила поделиться с подписочницами-мамами информацией о симптомах и лечении. Денисенко отметила, что сын с сентября не ходит в детсад, поэтому, скорее всего, вирус он подхватил на детской площадке. А началось все с «нежелания есть и тошноты с рвотой».

«Потом жидкий стул, затем повышение температуры под 40. Когда на второй день ему стало хуже, мы вызвали скорую из частной клиники и они на месте сделали ряд экспресс анализов и они четко показали, что это ротавирус. Какие сложности? При ротавирусе нужно много пить (как и при любом вирусе, что бы «вымыть» его из организма), и наш Андрюшка очень классно всегда переносил вирусы, потому что пил компот и воду бутылками, с удовольствием. Но ротавирус - это такая «кишечная инфекция» которая повреждает слизистую кишечника, и когда малыш вырвал ту напитую жидкость, то просто отказался много пить, ведь для него много пить = тошнить и рвать. Особенно отказывался пить соленую воду с электролитами, которая помогает бороться с обезвоживанием организма», – рассказала знаменитость.

Ранее украинская певица рассказала, почему не разрешает сыну есть мясо и рыбу.

Знаменитая украинская певица Katya Chilly в интервью каналу Live, призналась, что ни она, ни ее сын не едят мясо, рыбу, яйца и дрожжевые продукты.

«Я обожаю готовить. Могу приготовить абсолютно все. Единственное, что мы не употребляем, – мясо, рыба, яйца. Дрожжи, химия – у нас этого в доме нет», – призналась певица.