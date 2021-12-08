Бывший муж Ирины Билык за день выложил в сеть больше ста фото сына (видео)

На своей странице в Instagram мальчик рассказывает, чем живет

Аслан Ахмадов очень оригинально поздравил сына Табриза с днем рождения

Бывший муж певицы Ирины Билык выложил в своем Instagram видеоколлаж, составленный из огромного количества фото их общего сына Табриза. Так оригинально папа поздравил мальчика с днем рождения – сегодня Табризу исполнилось шесть лет.

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Мама тоже попривествовала Табриза, поместив на своей странице фото из домашнего архива – на нем ребенок запечатен еще совсем маленьким.

К слову, несмотря на возраст, у мальчика есть свой Instagram, где он показывает: как делает уроки (в этом году пошел в первый класс), занимается спортом, рисует, примеряет новую форму, выбирает игрушки, снимается с мамой и старшим братом для обложек журналов, обнимается с девочками и жирафами в зоопарке, гуляет с собакой, работает уборщиком листьев во дворе дома.

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А еще – скучает по папе, который живет в Москве.

Дима Коляденко и Табриз Ахмадов. Фото: instagram.com/tabrizakhmadov

Кроме Аслана Ахмадова в Instagram маленького Табриза есть совместные фото еще с одним спутником мамы – Димой Коляденко.