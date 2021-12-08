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    Кто стал самой влиятельной женщиной мира в 2021 году (фото)

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    Писательница и бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт - Кто стал самой влиятельной женщиной мира в 2021 году (фото)
    Писательница и бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт

    Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт возглавила рейтинг Forbes

    Писательница и бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт названа самой влиятельной женщиной мира по версии журнала Forbes. Об этом свидетельствует рейтинг, публикующийся с 2004 года, который появился на сайте издания.

    Второе место в рейтинге заняла вице-президент США Камала Харрис, а третье – глава Европейского центрального банка и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. В то же время на четвертой строчке расположилась глава General Motors Company, а замкнула пятерку лидеров бывшая супруга Билла Гейтса Мелинда.

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    Кто стал самой влиятельной женщиной мира в 2021 году (фото)
    Кто стал самой влиятельной женщиной мира в 2021 году (фото)
    Кто стал самой влиятельной женщиной мира в 2021 году (фото)
    Кто стал самой влиятельной женщиной мира в 2021 году (фото)
    Кто стал самой влиятельной женщиной мира в 2021 году (фото)
    Кто стал самой влиятельной женщиной мира в 2021 году (фото)
    Кто стал самой влиятельной женщиной мира в 2021 году (фото)
    Кто стал самой влиятельной женщиной мира в 2021 году (фото)
    Кто стал самой влиятельной женщиной мира в 2021 году (фото)
    Кто стал самой влиятельной женщиной мира в 2021 году (фото)
    Кто стал самой влиятельной женщиной мира в 2021 году (фото)
    Кто стал самой влиятельной женщиной мира в 2021 году (фото)
    Кто стал самой влиятельной женщиной мира в 2021 году (фото)
    Кто стал самой влиятельной женщиной мира в 2021 году (фото)

    Отмечается, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые за 11 лет не вошла в список самых влиятельных женщин мира. До этого на протяжении десяти лет подряд она возглавляла топ, но выбыла из него после ухода из политики.

    Известно, что Forbes составляет собственный топ на основе известности и экономического влияния человека, а также его общественной деятельности. «Главный тезис, лежащий в основе методологии составления списка, — недостаточно иметь деньги или власть», — говорят авторы данного списка.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Кто стал самой влиятельной женщиной мира в 2021 году (фото)