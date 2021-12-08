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    Адель не дают вести свои социальные сети. Звезда не знает свой пароль от Instаgram

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    Певица Адель - Адель не дают вести свои социальные сети. Звезда не знает свой пароль от Instаgram
    Певица Адель

    Фанаты даже устроили онлайн-акцию в комментариях под постами Адель в ее поддержку

    Знаменитая певица Адель недавно снялась в шоу «Power Of Makeup» у популярного бьюти-блогера — Никки де Ягер (более известная как Никки Туториалс), где появилась полностью без макияжа. В течение видео Адель и Никки мило беседовали друг с другом, пока визажист преображала певицу.

    Адель впервые поделилась с Никки шокирующими подробностями. Оказывается, у нее нет паролей ни от одной ее социальной сети. Команда певицы настолько переживает, что та в порыве злости или в состоянии алкогольного опьянения скажет что-нибудь лишнее и испортит себе репутацию, что просто забрали у нее доступ к аккаунтам.

    Был момент, когда ситуация могла поменяться, Адель успела опубликовать одну единственную фотографию, но ее менеджеры сразу забеспокоились и сменили пароль от Instagram.

    После выхода этого видео фанаты устроили онлайн-акцию в комментариях под постами Адель в ее поддержку. Они просят вернуть певице право пользоваться своими социальным сетями и распространяют хештег «Freeadele».

    Ранее «Скотч» сообщал, что Адель пожаловалась на проблемы с психикой.

    Звезда призналась, что из-за депрессии она в течение нескольких недель практически не вставала с постели и целыми днями смотрела сериал «Клан Сопрано».

    Тогда они с Конекки делили опеку над девятилетним сыном, она много ночей поводила в одиночестве наедине со своими мыслями и переживаниями, в результате чего у нее развилась тревожност

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Адель не дают вести свои социальные сети. Звезда не знает свой пароль от Instаgram