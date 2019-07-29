Звезда сериала «Крепостная» рассказала о работе в борделе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кадр из сериала «Крепостная»

Уже осенью поклонники украинской костюмированной драмы увидят продолжение истории крепостной Кати

Пока на телеэкранах идет повтор первой части сериала, актеры «Крепостной» постепенно рассказывают, что ждет зрителей дальше.

Главная героиня Катерина Ковальчук вспомнила, как ей было сниматься в борделе, в который ее персонаж попадет во втором сезоне.

«Для сцен в борделе был построен очень красивый павильон – как будто отдельный бордельный мир. И девочки из дома терпимости, и хозяйка, которую сыграла Наташа Васько, и все клиенты – очень круто подобраны. Также там состоится первая встреча Катерины с Жаданом. Когда были сцены вечерних гулянок, красиво пускали дым, ставили приглушенный свет, веера, платья, была музыка, жонглеры с собаками. Будет завораживающий кадр, когда Катерина выходит играть на фортепиано, тогда на нее впервые надели платье с открытыми плечами, а для нее это слишком откровенно. И вот я играла на фортепиано, сзади все смеялись, веселились – это было очень атмосферно и мне почему-то это напоминало сцены из «Пиратов карибского моря», - вспоминает Катя.

В борделе Катерина очень настрадается. И от хозяйки, и от других персонажей. «Катерине там было совсем дико. Там моя героиня настрадается – и от хозяйки, и от других персонажей. А лично мне там нравилось – очень красиво было!», - смеется Ковальчук.

Напомним, что второй сезон сериала стартует 2 сентября на телеканале Стб.