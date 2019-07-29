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    Шоу-биз

    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности

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    Анджелина Джоли - В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    Анджелина Джоли

    Для снимков актриса позировала в 22 года

    В сети появился редкий снимок голливудской актрисы Анджелины Джоли. Фото датировано 1997 годом, когда актрисе было 22 года. На снимке знаменитость одета во все черное: кожаную куртку, брюки и майку. Волосы актрисы едва достигают ключиц.

    В этот период актриса снималась в биографическом фильме «Джиа», посвященном жизни американской супермодели Джиа Каранджи, которая умерла в возрасте 26 лет.

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    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности
    В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности

    Ранее папарацци засняли знаменитость в Лос-Анджелесе после посещения салона красоты. Для похода к косметологам 44-летняя кинодива надела костюм в бельевом стиле.

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    актриса
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