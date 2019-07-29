В сети появилось неизвестные фото Анджелины Джоли двадцатилетней давности



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Анджелина Джоли

Для снимков актриса позировала в 22 года

В сети появился редкий снимок голливудской актрисы Анджелины Джоли. Фото датировано 1997 годом, когда актрисе было 22 года. На снимке знаменитость одета во все черное: кожаную куртку, брюки и майку. Волосы актрисы едва достигают ключиц.

В этот период актриса снималась в биографическом фильме «Джиа», посвященном жизни американской супермодели Джиа Каранджи, которая умерла в возрасте 26 лет.

Ранее папарацци засняли знаменитость в Лос-Анджелесе после посещения салона красоты. Для похода к косметологам 44-летняя кинодива надела костюм в бельевом стиле.