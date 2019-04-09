Звезда сериала «Тайны Смолвиля» Эллисон Мэк призналась, что вербовала женщин в сексуальное рабство



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В начале двухтысячных многие подростки с удовольствием смотрели сериал «Тайны Смолвиля» и мечтали о том, чтобы Кларк Кент, наконец, обратил внимание на свою подругу Хлою Салливан в исполнении Эллисон Мэк

Прошло много лет, и теперь её имя ассоциируется не с супергеройским шоу, а с сексуальным рабством. Актрису обвинили в пособничестве основателю секты NXIVM, которая заманивала женщин под видом организации тренингов личностного роста, и в этот понедельник звезда признала себя виновной.

На протяжении последних месяцев шло разбирательство по делу Кита Раньера, основателя организации NXIVM. Он маскировал свою секту под обычные тренинги по саморазвитию, а сам в это время занимался вербовкой женщин в трудовое и сексуальное рабство. И помогала ему в этом актриса Эллисон Мэк. Подозрения также легли на её коллегу по сериалу «Тайны Смолвиля» Кристин Кройк, хотя она отрицала свою причастность.

В этот понедельник Мэк на заседании суда признала себя виновной сразу по нескольким пунктам. «Я пришла к выводу, что должна понести наказание за свои поступки, поэтому признаю себя виновной», — заявила актриса. Она объяснила, что привлекло её в секту Раньера: «Я присоединилась к NXIVM, чтобы обрести цель в жизни. Я искренне верила, что нашла людей, веривших в то же, что и я. Я была уверена, что Кит Раньер хотел помогать людям, но ошиблась».

Теперь Эллисон Мэк грозит до 20 лет лишения свободы за пособничество Реньеру, обвиняемому в торговле людьми, хранении детской порнографии и не только. Окончательный приговор будет оглашён 11 сентября. Пока неизвестно, на сколько лет тюремного заключения осудят актрису, учитывая её добровольное признание и помощь полиции. Сам лидер секты Кит Раньер свою вину до сих пор не признал.

Джерело: popcornnews