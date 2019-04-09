Ким Кардашьян призналась, что нарушила закон



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Ким Кардашьян

Звезда телешоу рассказала, что в юности нарушила закон вместе со своей сестрой Хлоей

Светская львица Ким Кардашьян сделала шокирующее признание - она рассказала, как однажды вместе со своей сестрой Хлоей совершила кражу. По словам знаменитости, она до сих пор не может забыть это «приключение».

Инцидент произошел, когда обе сестры Кардашьян были еще школьницами. Они отдыхали на Гавайях всей семьей, где во время прогулки девочки зашли в магазин Christian Dior и увидели очки своей мечты.

По словам Ким, магазин был практически пустой, а им так хотелось этот модный аксессуар, что они его попросту украли и сбежали.

«Эти очки тогда были всем, они до сих пор хранятся у меня. Они были такими красивыми и такими милыми», - приводит слова светской львицы Bustle.com

Она полагает, что продавец, вероятно, отошел в подсобку, а охраны в магазине не было.

Звезда телешоу отметила, что это было «по-настоящему дико» и им с сестрой до сих пор смешно, когда они вспоминают эту историю.



