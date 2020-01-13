Звезда сериала «Во все тяжкие» совершил каминг-аут



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«Да, я гей. И был геем все это время», - признался Ди Джей Куоллс

Артист устал переживать, что о нем подумаю люди

Актер Ди Джей Куоллс, известный по ярким ролям в сериалах «Фарго», «Во все тяжкие», «Остаться в живых» и других известных проектах, объявил о своей гомосексуальности. Каминг-аут Ди Джей совершил прямо в эфире ТВ – на шоу Джима Джефферса, а позднее подтвердил это в своем Твиттере:

«Да, я гей. И был геем все это время. Устал переживать о том, что люди обо мне подумают. Устал беспокоиться о том, как это повлияет на мою карьеру»