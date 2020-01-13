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    Шоу-биз

    Звезда сериала «Во все тяжкие» совершил каминг-аут

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    <p>&laquo;Да, я гей. И был геем все это время&raquo;, - признался Ди Джей Куоллс</p> <div></div> - Звезда сериала «Во все тяжкие» совершил каминг-аут

    «Да, я гей. И был геем все это время», - признался Ди Джей Куоллс

    Артист устал переживать, что о нем подумаю люди

    Актер Ди Джей Куоллс, известный по ярким ролям в сериалах «Фарго», «Во все тяжкие», «Остаться в живых» и других известных проектах, объявил о своей гомосексуальности. Каминг-аут Ди Джей совершил прямо в эфире ТВ – на шоу Джима Джефферса, а позднее подтвердил это в своем Твиттере:

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    Звезда сериала «Во все тяжкие» совершил каминг-аут
    Звезда сериала «Во все тяжкие» совершил каминг-аут
    Звезда сериала «Во все тяжкие» совершил каминг-аут
    Звезда сериала «Во все тяжкие» совершил каминг-аут
    Звезда сериала «Во все тяжкие» совершил каминг-аут
    Звезда сериала «Во все тяжкие» совершил каминг-аут

     «Да, я гей. И был геем все это время. Устал переживать о том, что люди обо мне подумают. Устал беспокоиться о том, как это повлияет на мою карьеру»

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