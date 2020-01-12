Кайли Дженнер в эффектных позах снялась на фоне своего люксового автопарка за $14 миллионов



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22-летняя Кайли Дженнер продемонстрировала свой внушительный автопарк Фото: instagram.com/kyliejenner/

Звезда реалити-шоу поделилась с поклонниками новой фотосессией

22-летняя Кайли Дженнер предстала на снимках в эффектном образе в светлых оттенках. Она надела серую футболку и белые брюки со шнуровкой по бокам. Модель позировала на фоне роскошных автомобилей. Известно, что общая стоимость люксовых машин звезды составляет около 14 миллионов долларов.

Кайли принимала эффектные позы, демонстрируя свою фигуру. Она примерила и солнцезащитные очки для некоторых снимков: этот аксессуар отлично вписался в общую концепцию ее образа.