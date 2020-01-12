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    Шоу-биз

    Кайли Дженнер в эффектных позах снялась на фоне своего люксового автопарка за $14 миллионов

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    <p>22-летняя Кайли Дженнер продемонстрировала свой внушительный автопарк</p> <div></div> - Кайли Дженнер в эффектных позах снялась на фоне своего люксового автопарка за $14 миллионов

    22-летняя Кайли Дженнер продемонстрировала свой внушительный автопарк

    Фото: instagram.com/kyliejenner/

    Звезда реалити-шоу поделилась с поклонниками новой фотосессией

    22-летняя Кайли Дженнер предстала на снимках в эффектном образе в светлых оттенках. Она надела серую футболку и белые брюки со шнуровкой по бокам. Модель позировала на фоне роскошных автомобилей. Известно, что общая стоимость люксовых машин звезды составляет около 14 миллионов долларов.

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    Кайли Дженнер в эффектных позах снялась на фоне своего люксового автопарка за $14 миллионов
    Кайли Дженнер в эффектных позах снялась на фоне своего люксового автопарка за $14 миллионов
    Кайли Дженнер в эффектных позах снялась на фоне своего люксового автопарка за $14 миллионов
    Кайли Дженнер в эффектных позах снялась на фоне своего люксового автопарка за $14 миллионов
    Кайли Дженнер в эффектных позах снялась на фоне своего люксового автопарка за $14 миллионов
    Кайли Дженнер в эффектных позах снялась на фоне своего люксового автопарка за $14 миллионов
    Кайли Дженнер в эффектных позах снялась на фоне своего люксового автопарка за $14 миллионов
    Кайли Дженнер в эффектных позах снялась на фоне своего люксового автопарка за $14 миллионов
    Фото: instagram.com/kyliejenner/

    Кайли принимала эффектные позы, демонстрируя свою фигуру. Она примерила и солнцезащитные очки для некоторых снимков: этот аксессуар отлично вписался в общую концепцию ее образа.

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