В США умер режиссер «Приключений Электроника» и «Ералаша»



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Константин Бромберг ушел из жизни на 81-м году

В Америке умер российский режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника» Константин Бромберг. Об этом на личной странице в Facebook сообщил коллега Бромберга по цеху Михаил Идов. Режиссер поведал, что знаменитого автора детских фильмов не стало еще два дня назад в Детройте.

В последнее время, отмечает Идов, Бромберг не занимался съемками кино, а просто наслаждался жизнью. Какое-то время Константин «грезил» планами передвижного музея с дубликатами мировых шедевров, однако реализовать это желание он не успел.