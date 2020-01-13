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    Жизнь

    В США умер режиссер «Приключений Электроника» и «Ералаша»

    • Розсилка
    В США умер режиссер «Приключений Электроника» и «Ералаша»

    Константин Бромберг ушел из жизни на 81-м году

    В Америке умер российский режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника» Константин Бромберг. Об этом на личной странице в Facebook сообщил коллега Бромберга по цеху Михаил Идов. Режиссер поведал, что знаменитого автора детских фильмов не стало еще два дня назад в Детройте.

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    В последнее время, отмечает Идов, Бромберг не занимался съемками кино, а просто наслаждался жизнью. Какое-то время Константин «грезил» планами передвижного музея с дубликатами мировых шедевров, однако реализовать это желание он не успел.

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    кино умер
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