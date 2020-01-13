  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Настя Каменских свела поклонников с ума своими «сочными булочками»

    • Розсилка
    <p>Жена Потапа похвасталась пышными формами в бикини</p> <div></div> - Настя Каменских свела поклонников с ума своими «сочными булочками»

    Жена Потапа похвасталась пышными формами в бикини

    Фото: instagram.com/kamenskux/

    Певица загорает на пляже в Мексике

    Потап и Настя Каменских отдыхают в Мексике. В Инстаграме NK поделилась несколькими снимками в бикини, которые она сделала на пляже. На фото Настя позирует в ярко-салатовом бикини на фоне пальм и отеля, в котором они с Потапом остановились.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Настя Каменских свела поклонников с ума своими «сочными булочками»
    Настя Каменских свела поклонников с ума своими «сочными булочками»
    Настя Каменских свела поклонников с ума своими «сочными булочками»
    Фото: instagram.com/kamenskux/

    «Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы - наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас. Дарите Вселенной и каждой ее частичке улыбку, добро, радость, наслаждение, позитивную энергию», - глубокомысленно подписала Каменских снимок, на котором она демонстрирует тонкую талию и красивую грудь.

    Поклонники забросали певицу восторженными комментариями. «Сладкая булочка», «Шикарная», «Фигура такая, что сразу хочется съесть», «Красотка на миллион», «Настя, я от ваших форм с ума схожу», - пишут фолловеры.

     Читайте также: Сальма Хайек рассказала, как из-за слишком пышных форм на ней лопнуло платье перед «Оскаром»
    знаменитости Настя Каменских певица шоу-бизнес Потап
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ