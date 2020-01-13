Настя Каменских свела поклонников с ума своими «сочными булочками»



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Жена Потапа похвасталась пышными формами в бикини Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица загорает на пляже в Мексике

Потап и Настя Каменских отдыхают в Мексике. В Инстаграме NK поделилась несколькими снимками в бикини, которые она сделала на пляже. На фото Настя позирует в ярко-салатовом бикини на фоне пальм и отеля, в котором они с Потапом остановились.

«Мы живем во Вселенной, которая наполняет энергией нас, а мы - наполняем ее. Ведь именно от мыслей и действий зависит ход нашей жизни и ее развитие вокруг нас. Дарите Вселенной и каждой ее частичке улыбку, добро, радость, наслаждение, позитивную энергию», - глубокомысленно подписала Каменских снимок, на котором она демонстрирует тонкую талию и красивую грудь.

Поклонники забросали певицу восторженными комментариями. «Сладкая булочка», «Шикарная», «Фигура такая, что сразу хочется съесть», «Красотка на миллион», «Настя, я от ваших форм с ума схожу», - пишут фолловеры.