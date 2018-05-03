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    Звезда «Трансформеров» оживит главную героиню мультфильма «Даша-путешественница»

    Студия Paramount взялась за киноадаптацию знаменитого мультсериала «Даша-путешественница»
     Как сообщает Киноаифша, главная роль досталась звезде фильма «Трансформеры: Последний рыцарь» Изабела Монер. Сценарием картины займется Ник Столлер («Маппеты», «Соседи на тропе войны»), а мировая премьера планируется на 2 августа 2019 года. Напомним, что «Даша-путешественница» - это популярный
    • Сьогодні, 15:27
    • Розсилка
    Изабела Монер
    Изабела Монер

    Студия Paramount взялась за киноадаптацию знаменитого мультсериала «Даша-путешественница»

     Как сообщает Киноаифша, главная роль досталась звезде фильма «Трансформеры: Последний рыцарь» Изабела Монер. Сценарием картины займется Ник Столлер («Маппеты», «Соседи на тропе войны»), а мировая премьера планируется на 2 августа 2019 года.

    Напомним, что «Даша-путешественница» - это популярный обучающий сериал, который до 2014 года выходил на канале Nickelodeon.

    По словам создателей сериала, целевая аудитория сериала— дети от 1,5 до 6 лет. Мультфильмы направлены на то. что бы в игровой форме обучить детей цифрам, английскому языку, правилам поведения. А с этим им помогает главная героиня, которая на протяжении мультфильма просит юных зрителей выполнить те или иные действия.

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