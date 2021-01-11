Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли родила девочку и показала первое фото с ней

Немецко-турецкая актриса и модель рассекретила имя дочери

37-летняя актриса Мерьем Узерли, которая недавно снялась в откровенной фотосессии, родила второго ребенка. Звезда сериала «Великолепный век» опубликовала трогательные кадры из родильной палаты. Актриса в белой рубашке с голубым принтом запечатлела себя на кушетке. Узерли собрала волосы в пучок и не стала наносить макияж. Звездная мама нежно прижала новорожденную малышку к груди и умиротворенно закрыла глаза.

«Вчера, 8 января, появилась моя дорогая Лили Кои. Мы с папой и Ларой (6-летняя дочь Мерьем) рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так счастливы, что ты с нами», — написала Узерли.

Поклонники поздравили артистку с пополнением в семье. «Чудесная девочка», «Трогательно до слез», «Пусть малышка растет здоровым!», «Будьте счастливы», «Ура! Маленькая султанша», «Какая миленькая», — написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что актер из «Гарри Поттера» впервые стал отцом.

Девон признался, что теперь его жизнь изменилась навсегда. Артист рассекретил и вес малыша: он составил чуть больше 3 килограммов. Исполнитель роли в саге о волшебнике со шрамом рассказал, что роды возлюбленной были непростыми. Они длились очень долго, при этом в конце Шэннон пережила несколько особенно страшных минут.