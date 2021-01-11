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    Шоу-биз

    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли родила девочку и показала первое фото с ней

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    <p>37-летняя актриса Мерьем Узерли родила второго ребенка</p> <div></div> - Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли родила девочку и показала первое фото с ней

    37-летняя актриса Мерьем Узерли родила второго ребенка

    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Немецко-турецкая актриса и модель рассекретила имя дочери

    37-летняя актриса Мерьем Узерли, которая недавно снялась в откровенной фотосессии, родила второго ребенка. Звезда сериала «Великолепный век» опубликовала трогательные кадры из родильной палаты. Актриса в белой рубашке с голубым принтом запечатлела себя на кушетке. Узерли собрала волосы в пучок и не стала наносить макияж. Звездная мама нежно прижала новорожденную малышку к груди и умиротворенно закрыла глаза.

     «Вчера, 8 января, появилась моя дорогая Лили Кои. Мы с папой и Ларой (6-летняя дочь Мерьем)  рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так счастливы, что ты с нами», — написала Узерли.

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    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли родила девочку и показала первое фото с ней
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли родила девочку и показала первое фото с ней
    Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли родила девочку и показала первое фото с ней
    instagram.com/meryemuzerlimeryem/

    Поклонники поздравили артистку с пополнением в семье. «Чудесная девочка», «Трогательно до слез», «Пусть малышка растет здоровым!», «Будьте счастливы», «Ура! Маленькая султанша», «Какая миленькая», — написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что актер из «Гарри Поттера» впервые стал отцом.

    Девон признался, что теперь его жизнь изменилась навсегда. Артист рассекретил и вес малыша: он составил чуть больше 3 килограммов. Исполнитель роли в саге о волшебнике со шрамом рассказал, что роды возлюбленной были непростыми. Они длились очень долго, при этом в конце Шэннон пережила несколько особенно страшных минут.

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    Теги: знаменитости дети звезд дети шоу-бизнес
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