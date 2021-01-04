Актер из «Гарри Поттера» впервые стал отцом

31-летний актер Девон Мюррей сообщил поклонникам радостную новость

У исполнителя роли Симуса Финнигана в картинах о Гарри Поттере родился первенец. Малыш стал первым ребенком не только для звезды поттерианы, но и для его избранницы, Шэннон Мак-Каффи Куинн. Невеста ирландского актера родила сына. Счастливые родители назвали его Купер Майкл. Мальчик появился на свет еще 2 января, но только сейчас новоиспеченные мама и папа решили поделиться этим событием со всем миром.

Девон признался, что теперь его жизнь изменилась навсегда. Артист рассекретил и вес малыша: он составил чуть больше 3 килограммов. Исполнитель роли в саге о волшебнике со шрамом рассказал, что роды возлюбленной были непростыми. Они длились очень долго, при этом в конце Шэннон пережила несколько особенно страшных минут.

Актер подчеркнул, что невероятно гордится своей возлюбленной, на котором пока так и не женился. «Я очарован Шэннон и теперь она — мой герой. Безумно горжусь всем тем, через что ей пришлось пройти. Не могу дождаться, когда вы оба окажетесь наконец-то дома. Это так тяжело — находиться в разлуке с вами. Я буду любить вас всегда до моего последнего вздоха», — с такими нежными словами новоиспеченный отец обратился к возлюбленной и крошке-сыну.

Девон Мюррей прославился после съемок в картинах о Гарри Поттере. В волшебной саге он сыграл роль волшебника-полукровки по имени Симус Финниган, который ненамеренно взрывал предметы, пытаясь наколдовать что-либо. Герой актера учился в Гриффиндоре и тесно дружил с Гарри Поттером. Он всегда был рядом с главным героем, стремясь всеми силами помочь ему победить Волан-де-Морта.