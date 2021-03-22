Звездные красотки придумали, как выгодно показать фигуру на фото

Звезды запустили флешмоб

Знаменитости придумали способ выгодно показать фигуру на фото и запустили флешмоб. На размещенные в соцсетях снимки обратили внимание журналисты The Sun.

Звезды массово начали фотографироваться в плавках или трусах, располагая их не на бедрах, а на талии, тем самым зрительно увеличивая длину ног. По мнению журналистов, такой трюк также помогает им выглядеть стройнее и моделировать фигуру.

Описанными кадрами, в частности, поделились участницы популярных британских реалити-шоу Анна Вакили (Anna Vakili), Хлои Ферри (Chloe Ferry), Элли Браун (Ellie Brown) и Софи Касей (Sophie Kasaei), а также предпринимательница Кайли Дженнер, ее сестра супермодель Кендалл Дженнер и другие.

Например, телезвезда Вакили в своем Instagram-аккаунте опубликовала снимок, на котором демонстрирует подтянутое тело, сидя в купальном костюме коричневого цвета.

23-летняя Кайли Дженнер, в свою очередь, разместила в соцсетях фотографию в аналогичной позе в оранжевом бикини во время отдыха. При этом участница реалити-шоу Хлоя Ферри снялась в купальнике красного цвета.

Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.