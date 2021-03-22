  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Звездные красотки придумали, как выгодно показать фигуру на фото

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Звездные красотки придумали, как выгодно показать фигуру на фото

    Звезды запустили флешмоб

    Знаменитости придумали способ выгодно показать фигуру на фото и запустили флешмоб. На размещенные в соцсетях снимки обратили внимание журналисты The Sun.

    Звезды массово начали фотографироваться в плавках или трусах, располагая их не на бедрах, а на талии, тем самым зрительно увеличивая длину ног. По мнению журналистов, такой трюк также помогает им выглядеть стройнее и моделировать фигуру.

    Описанными кадрами, в частности, поделились участницы популярных британских реалити-шоу Анна Вакили (Anna Vakili), Хлои Ферри (Chloe Ferry), Элли Браун (Ellie Brown) и Софи Касей (Sophie Kasaei), а также предпринимательница Кайли Дженнер, ее сестра супермодель Кендалл Дженнер и другие.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Звездные красотки придумали, как выгодно показать фигуру на фото
    Звездные красотки придумали, как выгодно показать фигуру на фото
    Звездные красотки придумали, как выгодно показать фигуру на фото
    Звездные красотки придумали, как выгодно показать фигуру на фото
    Звездные красотки придумали, как выгодно показать фигуру на фото
    Звездные красотки придумали, как выгодно показать фигуру на фото
    Звездные красотки придумали, как выгодно показать фигуру на фото
    Звездные красотки придумали, как выгодно показать фигуру на фото
    Звездные красотки придумали, как выгодно показать фигуру на фото

    Например, телезвезда Вакили в своем Instagram-аккаунте опубликовала снимок, на котором демонстрирует подтянутое тело, сидя в купальном костюме коричневого цвета.

    23-летняя Кайли Дженнер, в свою очередь, разместила в соцсетях фотографию в аналогичной позе в оранжевом бикини во время отдыха. При этом участница реалити-шоу Хлоя Ферри снялась в купальнике красного цвета.

    Ранее «Скотч» показывал фото кошки, которую взяли на работу в магазин оптики, чтобы дети не стеснялись очков.

    Трюфель взяли на работу в качестве моральной поддержки для маленьких клиентов оптики. Кошка совсем не против человеческого внимания и спокойно носит на себе оправы для очков, демонстрируя их детям.

    Если дети боятся или капризничают, то женщина предлагает им посмотреть, как очки выглядят на кошке. И такое предложение творит настоящее волшебство! Малыши сразу успокаиваются и признают, что в очках нет ничего плохого.

    Читайте также: Когда питомцы внезапно сломались и забыли, как ведут себя нормальные собаки и кошки (фото)
    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies