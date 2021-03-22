Грудь сейчас выпадет!: дочь Деми Мур ошеломила подписчиков дерзким фото

Артистка надела пышную юбку, которая едва прикрыла ее бюст

У экс-супругов, Деми Мур и Брюса Уиллиса, есть три взрослые дочери: 32-летняя Румер, 29-летняя Скаут и 27-летняя Талула. Девушки унаследовали эффектную внешность своих родителей и нередко бывают героинями различных фотосессий.

Сегодня младшая наследница звездной четы примерила на себя эффектный аутфит. Талула решила воссоздать свою детскую фотографию, на которой она маленькой девочкой позировала в одной юбке. Малышка натянула ее на грудь на манер платья и позировала фотографу.

У нее получилось повторить яркий образ. Уиллис примерила яркую желто-оранжевую джинсовую юбку, которая оказалась не только короткой, но и узкой, оттого сексуально обнажила ее грудь.

Поклонники оценили дерзкое фото своей любимицы и не поскупились на теплые комментарии. «Вообще не поменялась!», «Роскошная грудь сейчас выпадет! Смелая!», «Какая идеальная!», «Вот это фигура! Всем на зависть», «Выглядишь потрясающе!», «Чувство юмора отличное!», «Эта идея! Тоже буду носить юбку, как топ!», «Очаровательная девочка, что тогда, что сейчас!», «Стройная малышка! Дразнишь!» — отметили пользователи.

Ранее «Скотч» сообщал, что американскую поп-звезду изнасиловали актер и наркодилер.

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