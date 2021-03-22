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    Экс-«Виа Гра» покинула «Голос страны-11»

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    Надежда Мейхер - Экс-«Виа Гра» покинула «Голос страны-11»
    Надежда Мейхер
    instagram.com/nadyameiher/

    Артистка отказалась от участия в шоу

    В эфире шоу «Голос страны-11» запомнился ярким вокальным поединком между бывшей участницей группы «Виа Гра» Надеждой Мейхер и участницей из Ровно Юлией Тимочко.

    Вокалистки из команды Тины Кароль исполнили известную песню Аллы Пугачевой «Две звезды», которая прозвучала на проекте впервые. Тина призналась, что давно хотела услышать ее в «Голосе», но, по ее словам, «не было соответствующих голосов для нее».

    Наставники выразили свое восхищение от выступления. Перед тем, как Тина должна была выбирать, кто же пойдет дальше, Надежда Мейхер заявила, что хочет прекратить участие в шоу и дать шанс Юлии.

    «Я человек, который во многом себя реализовал, реализует и будет реализовывать. Тина, я думаю, ты будешь совершенно не против, потому что ты, конечно, чувствуешь, насколько Юля профессиональная и насколько нужна поддержка. Юлечка, я хочу, чтобы ты здесь осталась. Тиночка, а тебе я очень благодарна за этот опыт», - прокомментировала Мейхер.

    Ранее «Скотч» сообщал, что американскую поп-звезду изнасиловали актер и наркодилер.

    «Когда меня нашли, я была голой и синей. Он буквально бросил меня умирать после того, как воспользовался мной. Когда я проснулась в больнице, меня спросили, был ли у меня секс по обоюдному согласию. В какой-то момент у меня в голове вспыхнула сцена, где он был сверху. И я сказала: «Да». Только через месяц после передозировки я поняла, что была не в том состоянии, чтобы самостоятельно принять решение», - заявила Ловато.

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    Теги: знаменитости Голос країни самые сексуальные шоу-бизнес
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