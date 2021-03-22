Экс-«Виа Гра» покинула «Голос страны-11»

Артистка отказалась от участия в шоу

В эфире шоу «Голос страны-11» запомнился ярким вокальным поединком между бывшей участницей группы «Виа Гра» Надеждой Мейхер и участницей из Ровно Юлией Тимочко.

Вокалистки из команды Тины Кароль исполнили известную песню Аллы Пугачевой «Две звезды», которая прозвучала на проекте впервые. Тина призналась, что давно хотела услышать ее в «Голосе», но, по ее словам, «не было соответствующих голосов для нее».

Наставники выразили свое восхищение от выступления. Перед тем, как Тина должна была выбирать, кто же пойдет дальше, Надежда Мейхер заявила, что хочет прекратить участие в шоу и дать шанс Юлии.

«Я человек, который во многом себя реализовал, реализует и будет реализовывать. Тина, я думаю, ты будешь совершенно не против, потому что ты, конечно, чувствуешь, насколько Юля профессиональная и насколько нужна поддержка. Юлечка, я хочу, чтобы ты здесь осталась. Тиночка, а тебе я очень благодарна за этот опыт», - прокомментировала Мейхер.

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