14-річна українка виграла два «золота» Чемпіонату світу з водних видів спорту

Дар’я Мошинська стала наймолодшою українською медалісткою світової першості з водних видів спорту

Українка Дар’я Мошинська у складі збірної України з артистичного плавання здобула дві золоті нагороди на чемпіонаті світу з водних видів спорту-2022, який триває у Будапешті.

Мошинська разом зі збірною перемогла у довільних комбінаціях та хайлайті.

14-річна Дар’я стала наймолодшою українською медалісткою світової першості з водних видів спорту.

Раніше цей рекорд належав плавчині Яні Клочковій, яка у 1998 році, у віці 15 років виграла срібло на дистанції 400 м комплексом.

На цьому чемпіонаті світу українські синхроністки здобули 7 нагород – 2 золоті медалі та 5 срібних.

Нагадаємо, що Росію та Білорусь повністю відсторонили від виступів на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Угорщині.

Джерело: Трибуна