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    Новини

    14-річна українка виграла два «золота» Чемпіонату світу з водних видів спорту

    Дар&rsquo;я Мошинська побила рекорд Яни Клочкової - 14-річна українка виграла два «золота» Чемпіонату світу з водних видів спорту
    Дар’я Мошинська побила рекорд Яни Клочкової

    Дар’я Мошинська стала наймолодшою українською медалісткою світової першості з водних видів спорту

    Українка Дар’я Мошинська у складі збірної України з артистичного плавання здобула дві золоті нагороди на чемпіонаті світу з водних видів спорту-2022, який триває у Будапешті.

    Мошинська разом зі збірною перемогла у довільних комбінаціях та хайлайті.

    14-річна Дар’я стала наймолодшою українською медалісткою світової першості з водних видів спорту.

    Раніше цей рекорд належав плавчині Яні Клочковій, яка у 1998 році, у віці 15 років виграла срібло на дистанції 400 м комплексом.

    На цьому чемпіонаті світу українські синхроністки здобули 7 нагород – 2 золоті медалі та 5 срібних.

    Нагадаємо, що Росію та Білорусь повністю відсторонили від виступів на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Угорщині.

    Джерело: Трибуна

    Теги: чемпіонат світу синхронне плавання #stoprussia
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    14-річна українка виграла два «золота» Чемпіонату світу з водних видів спорту