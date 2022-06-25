Окупанти у Сєвєродонецьку знімають пропаганду з людьми, які знаходилися в укриттях заводу «Азот»

Російські окупанти повністю захопили Сєвєродонецьк Луганської області. Наразі виїхати з міста можна лише на підконтрольну Росії територію. Про це повідомив мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.

«Місто повністю під окупацією РФ. Намагаються там наводити свої порядки, призначили якогось свого коменданта. Місто настільки знищене, що людям важко буде справлятися з цією ситуацію. Будемо сподіватися, що місто якомога швидше повернеться під контроль України», – сказав він.

Міський голова пояснив, що наразі люди не можуть евакуюватися, а лише виїхати на захоплену територію.

Водночас окупанти у Сєвєродонецьку вже почали знімати пропаганду з людьми, які знаходилися в укриттях заводу «Азот».

«Частково вони (люди, які перебували в укриттях – ред.) вже залишають територію «Азоту». Вони виходять, з ними знімають пропагандистські ролики. Вони потребують допомоги і медичної, і психологічної» – додав Стрюк.

Нагадаємо, у соцмережі з’явилася інформація, що у ніч на 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. Як зазначив журналіст Юрій Бутусов, «відходити гірко, але це рішення давно вже назріло».

Захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові укріплені позиції, оскільки з кожним днем пропорційно кількість загиблих на незакріплених позиціях може рости.

Про те, що українські сили відступили із Сєвєродонецька, повідомило і CNN з посиланням на коментар високопоставленого представника Міноборони США. За словами співрозмовника видання, ЗСУ, відходячи від Сєверодонецька, «ставлять себе в таке становище, коли вони можуть краще захистити себе». Він наголосив, що ЗСУ здійснюють професійний тактичний відступ.

Але Генеральний штаб Міністерства оборони України не коментує інформацію щодо можливого виходу українських військових із міста Сєвєродонецьк на Луганщині, щоб не шкодити веденню оборонної операції.