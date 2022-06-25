Лукашенко назвав «ізоляцію» Литвою Калінінграда оголошенням війни

Путін та Лукашенко проводять переговори у Костянтинівському Палаці у Петербурзі

Лукашенко також запропонував Путіну вжити дзеркальних заходів у військовій сфері на дії Заходу

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив Володимиру Путіну, що обмеження Литви на транзит до Калінінградської області – фактично оголошення війни. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, Путін та Лукашенко у день 30-річчя встановлення дипломатичних відносин між країнами розпочали переговори у Костянтинівському Палаці у Петербурзі.

Лукашенко під час зустрічі заявив Путіну, що ізоляція Литвою Калінінграда «подібна до оголошення якоїсь війни вже».

Він також заявив, що Мінськ напружує політика на конфронтацію, яку начебто проводять Литва та Польща.

«Мінськ має бути готовим до всього, навіть до застосування серйозної зброї, щоб захистити нашу Вітчизну – від Бреста до Владивостока», – сказав невизнаний президент Білорусі.

Лукашенко також запропонував Путіну вжити дзеркальних заходів у військовій сфері на дії Заходу.

Нагадаємо, наразі розгортається конфлікт між Росією та Литвою через транспортну блокаду Калінінградської області. 17 червня губернатор російського регіону Антон Аліханов заявив про обмеження залізничного транзиту вантажів через Литву до Калінінградської області заявив. Транзит підсанкційних товарів литовською територією припинився у ніч з 17 на 18 червня.

У МЗС Литви пояснили, що заборона на транзит продукції зі сталі та чорних металів між основною територією Росією та Калінінградською областю РФ через Литву запроваджена в рамках виконання санкцій ЄС.

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що у блокуванні транзиту до Калінінградської області винна тільки Росія – зараз вона пожинає наслідки свого вторгнення в Україну.

Представниця російського МЗС Марія Захарова назвала дії Литви «ворожими» та описала відносини між республікою та Росією фразою «зараз вже не до розмов».

Згодом Литва поширила обмеження на перевезення санкційних товарів до Калінінграда і на вантажний автомобільний транзит.

Додамо, що раніше заступник голови комітету Держдуми Росії з оборони, депутат від провладної партії «Єдина Росія» Юрій Швиткін заявив, що постачаннями реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) Himars зі США «крок за кроком рухаються до третьої світової війни». Він також закликав до удару по посольству США в Києві через постачання РСЗВ Україні.