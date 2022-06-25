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    Події в Україні

    Пожежа в окупованому Сніжному: очевидці чули сильний вибух (відео)

    У Сніжному біля хімзаводу пожежа, якій передував потужний вибух - Пожежа в окупованому Сніжному: очевидці чули сильний вибух (відео)
    У Сніжному біля хімзаводу пожежа, якій передував потужний вибух
    фото: Вікіпедія

    У місті, яке контролюють російські окупанти, горить територія біля хімічного заводу

    У окупованому ще 2014 року місті Сніжному Донецької області горить

    Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

    Мешканці Сніжного викладають у соцмережі та месенджери відео, стверджуючи у коментарях до відео, що пожежа почалася внаслідок обстрілу.

    За інформацією місцевих жителів, перед початком пожежі був сильний вибузх. Горить промисловий об’єкт районі підприємства «Сніжнехіммаш».

    Дим від пожежі помітили навіть у сусідньому місті Чистякове.

    Нагадаємо, кілька днів тому потужний вибух прогримів на території маріупольського заводу «Азовсталь», де окупанти проводили розмінування доменних цехів.

    Внаслідок вибуху загинули два рашисти, який окупаційна влада назвала «енергетиками».

    Теги: пожежа вибух росія окупанти «ДНР» війна Донеччина обстріл ОРДЛО Україна окупація #stoprussia
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    Пожежа в окупованому Сніжному: очевидці чули сильний вибух (відео)