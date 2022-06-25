Пожежа в окупованому Сніжному: очевидці чули сильний вибух (відео)

У місті, яке контролюють російські окупанти, горить територія біля хімічного заводу

У окупованому ще 2014 року місті Сніжному Донецької області горить

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Мешканці Сніжного викладають у соцмережі та месенджери відео, стверджуючи у коментарях до відео, що пожежа почалася внаслідок обстрілу.

За інформацією місцевих жителів, перед початком пожежі був сильний вибузх. Горить промисловий об’єкт районі підприємства «Сніжнехіммаш».

Дим від пожежі помітили навіть у сусідньому місті Чистякове.

Нагадаємо, кілька днів тому потужний вибух прогримів на території маріупольського заводу «Азовсталь», де окупанти проводили розмінування доменних цехів.

Внаслідок вибуху загинули два рашисти, який окупаційна влада назвала «енергетиками».