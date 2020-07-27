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    24 клуби ініціюють відставку керівництва Професійної футбольної ліги

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    Не бажають віставки Сергія Макарова 11 клубів - 24 клуби ініціюють відставку керівництва Професійної футбольної ліги
    Не бажають віставки Сергія Макарова 11 клубів
    Світлина - ПФЛ

    Ініціатори бунту наразі воліють триматися в тіні

    24 клуби Професійної футбольної ліги (перша і друга ліги) інформують про висловлення недовіри президентові ПФЛ Сергію Макарову й закликають на наступній конференції розглянути відповідне питання, а також фінансовий та аудиторський звіти організації.

    У зверненні акцентують на тому, що йдеться про абсолютну більшість клубів-членів Професіональної футбольної ліги, розповідають передісторію й пояснюють мотивацію.

    Зокрема клуби зауважують, що 11 червня під час позачергової Конференції ПФЛ 20 клубів підписали колективне звернення. Згодом ще чотири клуби приєдналися до нього.

    «Просимо вважати це звернення висловленням недовіри клубів…та просимо внести питання про підтвердження недовіри до порядку денного чергової конференції ПФЛ», - йдеться в заяві.

    Причиною висловлення недовіри називають «непрофесіоналізм Макарова у кризовій ситуації, пов’язаній із дією заборони на проведення масових спортивних заходів, у тому числі футбольних змагань».

    «Макаров своєю неорганізованістю, неможливістю винайдення компромісу серед клубів, відсутністю чіткої позиції, як керівника організації, та пасивністю у винайдені шляхів повернення до футболу призвів до розколу та конфліктної ситуації серед клубів ПФЛ та проведенню двох Рад ліг й однієї позачергової Конференції. Іншим наслідком його некомпетентності стало перетворення ПФЛ у фінансово неспроможну організацію без будь-яких заощаджень, яка самостійно не може об’єднати клуби та забезпечити проведення футбольних змагань», - підкреслюється в зверненні.

    Також наведений перелік усіх клубів, які підтримали висловлення недовіри: «Авангард» (Краматорськ), «Буковина» (Чернівці), «Верес» (Рівне), «Волинь» (Луцьк), «ВПК-Агро» (Шевченківка), «Гірник» (Кривий Ріг), «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні), «Діназ» (Вишгород), «Калуш», «Кремінь» (Кременчук), «Кристал» (Херсон), «Металург» (Запоріжжя), «Миколаїв», «Минай», «Нікополь», «Поділля» (Хмельницький), «Полісся» (Житомир), «Прикарпаття» (Івано-Франківськ), «Реал-Фарма» (Одеса), «Рух» (Львів), «Таврія» (Сімферополь), «Ужгород», «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка), «Чорноморець» (Одеса).

    Не підписалися під заявою «Агробізнес» (Волочиськ), «Балкани» (Зоря), «Інгулець» (Петрове), «Металіст-1925» (Харків), «Оболонь-Бровар» (Київ), «Черкащина», «Нива» (Вінниця), «Нива» (Тернопіль), «Оболонь Бровар-2» (Київ), «Альянс» (Липова Долина), «Енергія» (Нова Каховка).

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ скандал ФК Верес ФК Чорноморець ФК «Металіст» ФК Нива (Тернопіль) ФК Волинь ФК Прикарпаття Перша ліга ФК «Інгулець» ФК «Минай» ФК «Оболонь-Бровар» ФК «Авангард» (Краматорськ) ФК «Металург» (Запоріжжя) ФК «Агробізнес» (Волочиськ) ФК «Кремінь» (Кременчук) МФК «Миколаїв» ФК «Рух» (Винники) ФК «Балкани» (Зоря) «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) ФК «Черкащина» ФК «Альянс» (Липова Долина) ФК «Діназ» (Вишгород) ФК «Калуш» ФК «Нива» (Вінниця) ФК «Поділля» ФК «Полісся» ФК «Буковина» ФК «Таврія» (Сімферополь) ФК «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) Друга ліга ФК «ВПК-Агро» (Шевченківка) ФК «Кристал» (Херсон) Сергій Макаров Професійна футбольна ліга ФК «Ужгород» ФК «Гірник» (Кривий Ріг) ФК «Нікополь» ФК «Реал-Фарма» (Одеса) ФК «Енергія» (Нова Каховка)
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