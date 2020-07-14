Сенсація в Харкові: «Металіст» програв середнякові

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Владислав Нехтій - головний творець перемоги «Авангарда» Світлина - ФК «Авангард»

Слобожанці погіршили шанси на потрапляння у Прем’єр-лігу

24-й тур першої ліги чемпіонату України з футболу стартував з сенсації. Харківський «Металіст-1925», який є одним із головних претендентів на вихід у Прем’єр-лігу, сенсаційно програв на рідному стадіоні краматорському «Авангарду» - 0:1.

Героєм зустрічі став нападник гостей Владислав Нехтій. Уже на 52-й секунді він реалізував вихід сам на сам і вивів свою команду вперед. А незадовго до перерви, на 39-й хвилині, Владислав змусив на собі фолити оборонця суперників Максима Цвіренка. Рефері вилучив харків’янина з поля і відповідно весь другий тайм «Авангард» грав у більшості. Комфортними умовами команда Олександра Косевича скористалася і втримала переможний рахунок.

Таким чином, з 44-ма очками в активі «Металіст-1925» продовжує ділити третє-четверте місця із «Минаєм». Закарпатці завтра, 15 липня, гратимуть у Волочиську з «Агробізнесом», командою, яка із 46-ма очками йде другою.

«Авангард» має 41-не очко і ділить сьоме-восьме місце із винниківським «Рухом». Ця команда завтра прийматиме аутсайдерів з «Черкащини».

Лідирує у першій лізі «Інгулець» (47 очок), який 15 липня о 17:00 прийматиме івано-франківське «Прикарпаття». Також завтра гратимуть «Балкани» - «Волинь», «Кремінь» - «Миколаїв», «Оболонь-Бровар» - «Чорноморець».