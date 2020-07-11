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    Перша футбольна ліга: супергол у Луцьку, сенсація в Горішніх Плавнях і новий лідер (відео матчів)

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    Івано-франківське&nbsp;&laquo;Прикарпаття&raquo; здобуло першу за вісім місяців перемогу - Перша футбольна ліга: супергол у Луцьку, сенсація в Горішніх Плавнях і новий лідер (відео матчів)
    Івано-франківське «Прикарпаття» здобуло першу за вісім місяців перемогу
    Світлина - МФК «Прикарпаття»

    Першолігові колективи вражають непередбачуваністю результатів

    У суботу, 11 липня, в першій лізі чемпіонату Україні зіграні п’ять поєдинків 23-го туру. Сценарій практично кожного з них був непередбачуваний.

    Найбільша сенсація трапилася в Горішніх Плавнях, де середняк турнірної таблиці «Гірник-Спорт» завдав поразки команді, яка посідала перше місце.

    «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 3:2

    Голи: 1:0 – Сергій Герасимець (1). 2:0 – Євген Лозовий (16). 2:1 – Богдан Семенець (44). 3:1 – Сергій Герасимець (48). 3:2 – Арсен Слотюк (89)

    Центральна зустріч ігрового дня відбулася в Луцьку, де «Інгулець» завдяки суперголу грузинського нападника Ніки Січінави переміг 1:0 «Волинь». У кінцівці зустрічі рефері Дмитро Кутаков вилучив відразу трьох футболістів. Спершу два поспіль вилучення на 72-й хвилині отримали волиняни нападник Сіаваш Гаґназарі (друге попередження) і воротар Віталій Неділько, який надто бурхливо відреагував на суддівське рішення. Ось лишень знаходився Віталій на лаві запасних, тому пішов не з поля, а лише з технічної зони. А на 83-й хвилині склади вирівнялися – червону картку отримав хавбек гостей Володимир Коробка.

    «Волинь» (Луцьк) – «Інгулець» (Петрове) – 0:1

    Гол: 0:1 – Ніка Січінава (1)

    Після несподіваної нічиєї в матчі попереднього туру з «Прикарпаттям», яка призвела до зміни тренера (Олега Мазуренка замінив Олександр Іващенко), перемогу над «Миколаєвом» здобула київська «Оболонь-Бровар».

    «Миколаїв» - «Оболонь-Бровар» (Київ) – 0:2

    Голи: 0:1 – Ігор Мединський (73). 0:2 – Ейдер Теноріо (90+3)

    Поступово тануть прем’єрлігові надії в амбіційного власника винниківського «Руху» Григорія Козловського. Після домашньої поразки від «Агробізнеса» в попередньому матчі на цей раз галичани не змогли перемогти в Одесі.

    «Чорноморець» (Одеса) – «Рух» (Винники) – 2:2

    Голи: 1:0 – Максим Брагару (9). 1:1 – Ернест Антві (17). 2:2 - Денис Янаков (72). 2:2 - Ярослав Мартинюк (76, з пенальті)

    Свою першу за останніх вісім місяців перемогу здобуло «Прикарпаття». Підопічні Володимира Ковалюка поступалися вдома «Кременю», але змогли вирвати перемогу, граючи майже весь другий тайм у більшості після вилучення воротаря суперників Андрія Олійника. Негатив для станіславівців – у першій половині поле через пошкодження покинув їх найсильніший гравець Іван Сондей.

    «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Кремінь» (Кременчук) – 2:1

    Голи: 0:1 – Дмитро Сула (22). 1:1 – Владислав Семотюк (63). 2:1 – Іван Пастух (82)

    На 20-й хвилині Дмитро Сула не реалізував пенальті (повз ворота)

    Нагадаємо, що в п’ятницю «Минай» переміг 1:0 «Металіст-1925», а краматорський «Авангард» і «Балкани» розійшлися миром (3:3).

    Таким чином, після 23-х турів лідером став «Інгулець» - 47 очок. «Агробізнес» із 46-ма пунктами другий. «Минай» та «Металіст» із 44-ма очками ділять третю-четверту позиції. «Волинь» і «Оболонь-Бровар» із 42-ма пунктами п’яті-шості. «Рух», маючи гру в запасі, набрав 41-не очко і йде сьомим. «Авангард» восьмий – 38 балів. «Гірник-Спорт» дев’ятий – 33. «Чорноморець» із 30-ма очками десятку замикає. На 11-те місце вийшло «Прикарпаття» - 24 пункти. В «Миколаєва» на очко менше. На 13-му місці «Кремінь» (20). «Балкани» - 14-ті (18). У зоні вильоту – запорізький «Металург» (11) і «Черкащина» (6), які мали у 23-му турі грати між собою, але матч був перенесений у зв’язку зі спалахом у лавах запорізького клубу коронавірусної інфекції.  

    24-й тур стартує 14 липня матчем «Металіст-1925» - «Авангард». Решта поєдинків відбудуться 15 липня.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Чорноморець ФК «Металіст» ФК Волинь ФК Прикарпаття Перша ліга ФК «Інгулець» ФК «Минай» ФК «Оболонь-Бровар» ФК «Авангард» (Краматорськ) ФК «Металург» (Запоріжжя) ФК «Агробізнес» (Волочиськ) Сіаваш Гаґназарі ФК «Кремінь» (Кременчук) МФК «Миколаїв» ФК «Рух» (Винники) ФК «Балкани» (Зоря) Владислав Семотюк «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) ФК «Черкащина» Ігор Мединський Володимир Коробка Ернест Антві Ярослав Мартинюк Ніка Січінава Дмитро Сула Євген Лозовий Сергій Герасимець Іван Сондей Богдан Семенець Арсен Слотюк Дмитро Кутаков Віталій Неділько Олександр Іващенко Ейдер Теноріо Максим Брагару Іван Пастух Денис Янаков
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