Перша футбольна ліга: супергол у Луцьку, сенсація в Горішніх Плавнях і новий лідер (відео матчів)

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Івано-франківське «Прикарпаття» здобуло першу за вісім місяців перемогу Світлина - МФК «Прикарпаття»

Першолігові колективи вражають непередбачуваністю результатів

У суботу, 11 липня, в першій лізі чемпіонату Україні зіграні п’ять поєдинків 23-го туру. Сценарій практично кожного з них був непередбачуваний.

Найбільша сенсація трапилася в Горішніх Плавнях, де середняк турнірної таблиці «Гірник-Спорт» завдав поразки команді, яка посідала перше місце.

«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) – «Агробізнес» (Волочиськ) – 3:2

Голи: 1:0 – Сергій Герасимець (1). 2:0 – Євген Лозовий (16). 2:1 – Богдан Семенець (44). 3:1 – Сергій Герасимець (48). 3:2 – Арсен Слотюк (89)

Центральна зустріч ігрового дня відбулася в Луцьку, де «Інгулець» завдяки суперголу грузинського нападника Ніки Січінави переміг 1:0 «Волинь». У кінцівці зустрічі рефері Дмитро Кутаков вилучив відразу трьох футболістів. Спершу два поспіль вилучення на 72-й хвилині отримали волиняни нападник Сіаваш Гаґназарі (друге попередження) і воротар Віталій Неділько, який надто бурхливо відреагував на суддівське рішення. Ось лишень знаходився Віталій на лаві запасних, тому пішов не з поля, а лише з технічної зони. А на 83-й хвилині склади вирівнялися – червону картку отримав хавбек гостей Володимир Коробка.

«Волинь» (Луцьк) – «Інгулець» (Петрове) – 0:1

Гол: 0:1 – Ніка Січінава (1)

Після несподіваної нічиєї в матчі попереднього туру з «Прикарпаттям», яка призвела до зміни тренера (Олега Мазуренка замінив Олександр Іващенко), перемогу над «Миколаєвом» здобула київська «Оболонь-Бровар».

«Миколаїв» - «Оболонь-Бровар» (Київ) – 0:2

Голи: 0:1 – Ігор Мединський (73). 0:2 – Ейдер Теноріо (90+3)

Поступово тануть прем’єрлігові надії в амбіційного власника винниківського «Руху» Григорія Козловського. Після домашньої поразки від «Агробізнеса» в попередньому матчі на цей раз галичани не змогли перемогти в Одесі.

«Чорноморець» (Одеса) – «Рух» (Винники) – 2:2

Голи: 1:0 – Максим Брагару (9). 1:1 – Ернест Антві (17). 2:2 - Денис Янаков (72). 2:2 - Ярослав Мартинюк (76, з пенальті)

Свою першу за останніх вісім місяців перемогу здобуло «Прикарпаття». Підопічні Володимира Ковалюка поступалися вдома «Кременю», але змогли вирвати перемогу, граючи майже весь другий тайм у більшості після вилучення воротаря суперників Андрія Олійника. Негатив для станіславівців – у першій половині поле через пошкодження покинув їх найсильніший гравець Іван Сондей.

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Кремінь» (Кременчук) – 2:1

Голи: 0:1 – Дмитро Сула (22). 1:1 – Владислав Семотюк (63). 2:1 – Іван Пастух (82)

На 20-й хвилині Дмитро Сула не реалізував пенальті (повз ворота)

Нагадаємо, що в п’ятницю «Минай» переміг 1:0 «Металіст-1925», а краматорський «Авангард» і «Балкани» розійшлися миром (3:3).

Таким чином, після 23-х турів лідером став «Інгулець» - 47 очок. «Агробізнес» із 46-ма пунктами другий. «Минай» та «Металіст» із 44-ма очками ділять третю-четверту позиції. «Волинь» і «Оболонь-Бровар» із 42-ма пунктами п’яті-шості. «Рух», маючи гру в запасі, набрав 41-не очко і йде сьомим. «Авангард» восьмий – 38 балів. «Гірник-Спорт» дев’ятий – 33. «Чорноморець» із 30-ма очками десятку замикає. На 11-те місце вийшло «Прикарпаття» - 24 пункти. В «Миколаєва» на очко менше. На 13-му місці «Кремінь» (20). «Балкани» - 14-ті (18). У зоні вильоту – запорізький «Металург» (11) і «Черкащина» (6), які мали у 23-му турі грати між собою, але матч був перенесений у зв’язку зі спалахом у лавах запорізького клубу коронавірусної інфекції.

24-й тур стартує 14 липня матчем «Металіст-1925» - «Авангард». Решта поєдинків відбудуться 15 липня.