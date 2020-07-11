Грузинський нападник забив фантастичний гол «ножицями» на 30-й секунді матчу лідерів першої ліги (відео)

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Ніка Січінава - грузинський чаклун із Петрового Світлина - UA-Футбол

Ніка Січінава з «Інгульця» провів 16-й м’яч у сезоні і відправив «Волинь» у нокдаун

Старт матчу лідерів першої ліги чемпіонату України між луцькою «Волинню» та «Інгульцем» з Петрового в рамках 23-го туру вийшов шокуючим.

На 30-й секунді поєдинку грузинський нападник гостей Ніка Січінава відкрив рахунок фантастичним ударом «ножицями» після навісу Євгена Запорожця справа. Воротар лучан Сергій Литовченко, здається, навіть не встиг збагнути, що сталося, як уже довелося виймати м’яч із сітки воріт.

Зауважимо, що Січінава забив свій 16-й гол у сезоні. Він продовжує очолювати бомбардирські перегони в дивізіоні.

Наразі команди під акомпанемент дощу зіграли на луцькому «Авангарді» перший тайм. Рахунок 0:1 зберігається.

Зауважимо, що перед цим матчем «Інгулець» разом з «Минаєм» та «Металістом-1925» ділив друге-четверте місця. У команд було по 44 очки і вони відставали на два пункти від лідера – волочиського «Агробізнеса». Правда, футболісти з Хмельниччини у ці хвилини програють 1:3 Горішніх Плавнях «Гірникові-Спорту».

«Волинь» із 42-ма очками була п’ятою.