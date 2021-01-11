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    53-річний футболіст підписав новий професійний контракт

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    Кацуйосі Міура - 53-річний футболіст підписав новий професійний контракт
    Кацуйосі Міура
    Світлина - These Football Times

    Міура підкреслив, що рішення про продовження кар'єри пов'язане з пандемією коронавірусу

    Японський нападник «Йокогами» Кацуйосі Міура підписав новий професійний контракт з клубом. Про це повідомляє NHK World.

    Таким чином, 53-річний спортсмен продовжив контракт з командою ще на один сезон. 26 лютого форварду виповнюється 54 роки. Він залишається найстаршим футболістом елітного дивізіону чемпіонату Японії.

    Міура підкреслив, що рішення про продовження кар'єри пов'язане з пандемією коронавірусу. За словами старожила, ця ситуація змусила його відчути радість від гри в футбол.

    23 вересня 2020 року Міура увійшов в історію, ставши найстаршим учасником професійного футбольного матчу. Він провів на полі 53 хвилини у грі «Йокогами» проти «Кавасакі Фронтале».

    Міура почав професійні виступи в 1986 році. Він відомий по грі за бразильські «Палмейрас» і «Сантос». У 1990-х виступав і в Європі: захищав кольори італійського «Дженоа» і хорватського «Заґреба». Основну частину кар’єри форвард провів в Японії. За «Йокогаму» Міура грає з 2005 року.

    У складі збірної Японії Міура провів 89 матчів і забив 55 голів. Також на його рахунку виступу за збірну країни з футзалу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ рекорд Кацуйосі Міура
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