Роналду визнали найкращим футболістом за версією Globe Soccer Awards
Конкурентами португальця були Ліонель Мессі («Барселона»), Мохамед Салах («Ліверпуль») і Роналдіньо (колишній гравець «Барселони» і «Мілана»)
Нападник «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду став переможцем номінації «Найкращий гравець століття» за версією Globe Soccer Awards. Церемонія проходила в ОАЕ.
Про це повідомляє Globe Soccer Awards.
Конкурентами португальця були Ліонель Мессі («Барселона»), Мохамед Салах («Ліверпуль») і Роналдіньо (колишній гравець «Барселони» і «Мілана»).
CRISTIANO RONALDO presented with the PLAYER OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award@cristiano @dubaisc @juventusfc @selecaoportugal #CristianoRonaldo #CR7 #Bvlgari #globesoccer pic.twitter.com/deK2Qlzuey— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020
Нагадаємо, Роналду вигравав чемпіонат Європи і Лігу націй разом зі своєю національною командою. На клубному рівні він п'ять разів перемагав в Лізі чемпіонів, тричі ставав чемпіоном Англії, по два рази - Іспанії та Італії. Також Кріштіану п'ять разів ставав володарем «Золотого м'яча».
Відзначимо, що найкращим гравцем 2020-го року був названий форвард «Баварії» Роберт Левандовскі.