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    Роналду визнали найкращим футболістом за версією Globe Soccer Awards

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    Роналду названий найкращим гравцем століття за версією Globe Soccer Awards - Роналду визнали найкращим футболістом за версією Globe Soccer Awards
    Роналду названий найкращим гравцем століття за версією Globe Soccer Awards

    Конкурентами португальця були Ліонель Мессі («Барселона»), Мохамед Салах («Ліверпуль») і Роналдіньо (колишній гравець «Барселони» і «Мілана»)

    Нападник «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду став переможцем номінації «Найкращий гравець століття» за версією Globe Soccer Awards. Церемонія проходила в ОАЕ.

    Про це повідомляє Globe Soccer Awards.

    Конкурентами португальця були Ліонель Мессі («Барселона»), Мохамед Салах («Ліверпуль») і Роналдіньо (колишній гравець «Барселони» і «Мілана»).

    Нагадаємо, Роналду вигравав чемпіонат Європи і Лігу націй разом зі своєю національною командою. На клубному рівні він п'ять разів перемагав в Лізі чемпіонів, тричі ставав чемпіоном Англії, по два рази - Іспанії та Італії. Також Кріштіану п'ять разів ставав володарем «Золотого м'яча».

    Відзначимо, що найкращим гравцем 2020-го року був названий форвард «Баварії» Роберт Левандовскі.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі ОАЕ Мохамед Салах Роберт Левандовскі Кріштіану Роналду
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