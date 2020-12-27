Роналду визнали найкращим футболістом за версією Globe Soccer Awards

Конкурентами португальця були Ліонель Мессі («Барселона»), Мохамед Салах («Ліверпуль») і Роналдіньо (колишній гравець «Барселони» і «Мілана»)

Нападник «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду став переможцем номінації «Найкращий гравець століття» за версією Globe Soccer Awards. Церемонія проходила в ОАЕ.

Про це повідомляє Globe Soccer Awards.

Конкурентами португальця були Ліонель Мессі («Барселона»), Мохамед Салах («Ліверпуль») і Роналдіньо (колишній гравець «Барселони» і «Мілана»).

Нагадаємо, Роналду вигравав чемпіонат Європи і Лігу націй разом зі своєю національною командою. На клубному рівні він п'ять разів перемагав в Лізі чемпіонів, тричі ставав чемпіоном Англії, по два рази - Іспанії та Італії. Також Кріштіану п'ять разів ставав володарем «Золотого м'яча».

Відзначимо, що найкращим гравцем 2020-го року був названий форвард «Баварії» Роберт Левандовскі.