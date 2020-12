Роналду визнали найкращим футболістом за версією Globe Soccer Awards

Нападник «Ювентуса» і збірної Португалії Кріштіану Роналду став переможцем номінації «Найкращий гравець століття» за версією Globe Soccer Awards. Церемонія проходила в ОАЕ.

Про це повідомляє Globe Soccer Awards.

Конкурентами португальця були Ліонель Мессі («Барселона»), Мохамед Салах («Ліверпуль») і Роналдіньо (колишній гравець «Барселони» і «Мілана»).

