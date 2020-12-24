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    Стало відомо, скільки зароблятиме Мілевський у закарпатському клубі

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    Артем Мілевський став гравцем закарпатського &laquo;Минаю&raquo; - Стало відомо, скільки зароблятиме Мілевський у закарпатському клубі
    Артем Мілевський став гравцем закарпатського «Минаю»
    Фото: Mukachevo.net

    Зарплатня Мілевського в «Минаї» складе близько ста тисяч гривень на місяць

    Нападник Артем Мілевський повернувся в Україну, підписавши контракт з клубом «Минай». Гравець вважає, що це може бути його останній договір.

    Як заначає видання UA Футбол, зарплатня Мілевського в «Минаї» складе близько ста тисяч гривень на місяць (близько трьох тисяч євро). Обумовлені також преміальні.

    Контракт розрахований на півтора року.

    Раніше Мілевський говорив, що для нього важлива фінансова складова. Пряма цитата: «Звісно, мені хочеться тут закінчити. Але за копійки я не хочу грати в Україні».

    До цього часу Мілевський виступав у Білорусі в «Динамо» (Брест) (2019-2020 роки). У 2006-2012 роках Артем грав за національну збірну України, у 2002-2013 – в київському «Динамо». У «Минаї» Мілевському дістався номер 10.

    Фото: facebook.com/minajfootballclub
    Фото: facebook.com/minajfootballclub

    Раніше Главком повідомляв, що Артем Мілевський став гравцем закарпатського «Минаю».

     

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Закарпаття зарплата Артем Мілевський
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