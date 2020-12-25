Збірна України з футболу завершила рік у ТОП-25 найкращих команд світу

Національна збірна повторила найкращий результат за 7 років

2020 рік збірна України з футболу завершила на 24 позиції в рейтингу ФІФА, що є п'ятим результатом за всю історію національної команди. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Це найвище місце, яке посідала збірна України в рейтингу ФІФА станом на грудень за останні сім років.

Графіка УАФ

Удев'яте поспіль збірна України з футболу розпочне новий рік у ТОП-50 кращих команд світу. Рекордний результат за підсумками року було зафіксовано у 2006-му, коли збірна України під керівництвом Олега Блохіна, який наразі є співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу УАФ, опинилася на 13-й сходинці реєстру. А в щомісячному рейтингу Україна свого часу навіть була на 11 позиції (із лютого по травень 2007 року).

Наступний свій рейтинг ФІФА оприлюднить 18 лютого 2021 року.