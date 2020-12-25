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    Збірна України з футболу завершила рік у ТОП-25 найкращих команд світу

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    Збірна України з футболу - Збірна України з футболу завершила рік у ТОП-25 найкращих команд світу
    Збірна України з футболу
    Фото: Євген Кравс

    Національна збірна повторила найкращий результат за 7 років

    2020 рік збірна України з футболу завершила на 24 позиції в рейтингу ФІФА, що є п'ятим результатом за всю історію національної команди. Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

    Це найвище місце, яке посідала збірна України в рейтингу ФІФА станом на грудень за останні сім років. 

    Графіка УАФ
    Графіка УАФ

    Удев'яте поспіль збірна України з футболу розпочне новий рік у ТОП-50 кращих команд світу. Рекордний результат за підсумками року було зафіксовано у 2006-му, коли збірна України під керівництвом Олега Блохіна, який наразі є співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу УАФ, опинилася на 13-й сходинці реєстру. А в щомісячному рейтингу Україна свого часу навіть була на 11 позиції (із лютого по травень 2007 року).

    Наступний свій рейтинг ФІФА оприлюднить 18 лютого 2021 року.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА рейтинг Україна Українська асоціація футболу
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